Protest-Tag bei Ärzten: Viele Praxen bleiben geschlossen

Wegen eines bundesweiten Protest-Tages bleiben Tausende Arztpraxen heute geschlossen. Die Kassenärzte wollen damit ein Zeichen gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung setzen. In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben des Hausärzteverbandes ohnehin eine spezielle Regelung: Wegen des Brückentages haben viele Praxen geschlossen - es wird ein Notdienst wie auch an Wochenend- und Feiertagen angeboten. Der Verband rät Patientinnen und Patienten, auf den Internetseiten der Ärzte nachzuschauen oder in den Praxen anzurufen.| NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:00 Uhr

DFB-Pokal: Holstein Kiel spielt gegen Magdeburg

Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen fest. Die Auslosung am Abend in der ARD-Sportschau hat ergeben: Holstein Kiel bekommt es zu Hause mit Zweitliga-Konkurrent Magdeburg zu tun. Holstein-Trainer Marcel Rapp bezeichnet Magdeburg als einen "Gegner auf Augenhöhe". Der FC St. Pauli muss gegen Schalke 04 ran. Der HSV spielt beim Drittligisten Arminia Bielefeld. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:00 Uhr

Wieder Bescheide über Müllgebühren im Kreis Segeberg

Zum ersten Mal seit Jahresbeginn verschickt der Wege-Zweckverband im Kreis Segeberg wieder Bescheide über Müllgebühren. Wegen einer Panne bei einer EDV-Umstellung war dies monatelang nicht möglich. Weil die Mülltonnen in den vergangenen Monaten trotzdem geleert wurden, fehlen dem Verband nach eigenen Angaben Einnahmen von bis zu 30 Millionen Euro. Die aktuellen Gebührenbescheide decken aber nur die Grundgebühren. Alle weiteren Leerungen können wohl erst im kommenden Jahr abgerechnet werden, heißt es aus Verbandskreisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:00 Uhr

Waschbär legt Zugverkehr bei Lübeck lahm

Ein Waschbär hat am Sonntagabend für Behinderungen im Zugverkehr bei Lübeck gesorgt. Laut Bundespolizei hatte ein Zugführer hinter der Ortschaft Techau im Kreis Ostholstein bemerkt, dass er ein unbekanntes Objekt überfahren hat und eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Streckenabschnitt wurde dann am Abend gegen 20 Uhr für rund eine Stunde gesperrt. Feuerwehr, Bundes- und Landespolizei, Rettungsdienst und Notfallmanager rückten an. Sie fanden einen toten Waschbären an den Gleisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 07:00 Uhr

Personalmangel bei Schaustellern in Schleswig-Holstein

Auch bei den Schaustellern in Schleswig-Holstein herrscht Personalmangel. Laut Verband fehlen den 250 Schausteller-Unternehmen feste Mitarbeitende und Saisonkräfte. So musste der traditionelle Jahrmarkt in Pinneberg jetzt abgesagt werden, da sich zu wenige Schausteller gefunden haben. Viele Arbeitskräfte hätten sich während der Corona-Pandemie neue Jobs gesucht und kehrten nicht auf den Rummel zurück. Laut Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes in Schleswig-Holstein, müssen die Schausteller ihre Teilnahme an Veranstaltungen von deren Wirtschaftlichkeit abhängig machen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 06:00 Uhr

Wieder Zugverkehr nach Kiel-Oppendorf

Nach vier Monaten Schienenersatzverkehr ist die Bahnstrecke zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf reaktiviert worden. Betreiber erixx Holstein setzt dabei zum ersten Mal in Deutschland einen akkubetriebenen Zug ein. Während der 15 Minuten langen Fahrt am Sonntag waren knapp 50 Gäste von Fahrgastverbänden und erixx sowie die Entwickler des Zuges dabei. Erixx plant laut eigenen Angaben, auch auf der Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg ausschließlich Akku-Züge einzusetzen. Die Strecke hatte der Betreiber im vergangen Dezember übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 06:00 Uhr

Mehrere Segler vor Fehmarn gerettet

Vor Fehmarn und Großenbrode (Kreis Ostholstein) haben Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Wochenende mehrere Segler aus gefährlichen Situationen gerettet. Unter anderem waren sechs Segler mit ihrer Jacht in der Nähe des Leuchtturms Flügge in hoher Brandung gestrandet, wie die DGzRS am Sonntag mitteilte. Vor Großenbrode brachten die Retter einen Segler an Land, der entkräftet war. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Wetter: Mild und wolkig mit etwas Regen

Am Montag bleibt es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals eher trüb, zur Elbe ziehen dichte Wolken durch. Dazu sind im Tagesverlauf leichte Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Sonne zeigt sich dabei eher selten. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis zu 23 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 07:00 Uhr

