500 brennende Strohballen in Kleve

In Kleve im Kreis Dithmarschen brennen seit etwa 4 Uhr mehr als 500 Strohballen. Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Einsatzkräfte vermutlich noch bis in den Abend dauern. Vor Ort sind drei Feuerwehren und insgesamt rund 50 Einsatzkräfte. Gegen Mittag kommen weitere 25 Einsatzkräfte hinzu, so der Einsatzleiter. Die Feuerwehr bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum die Strohballen in Brand geraten sind, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2023 11:00 Uhr

35. Kiellauf sorgt für gesperrte Straßen - Handball-Anreise eingeschränkt

Mehr als 9.000 Sportbegeisterte joggen heute auf verschiedenen Distanzen beim sogenannten Kiellauf durch die Kieler Innenstadt. Damit wird die Zahl aus dem vergangenen Jahr zur Freude der Veranstalter deutlich übertroffen. Für den 35. Kiellauf ist die Gegend rund um das Rathaus und entlang der Strecke an der Kiellinie, dem Knooper Weg und der Holtenauer Straße bis etwa 14 Uhr gesperrt. Für die Anreise zum Bundesligaspiel des THW Kiel gegen die MT Melsungen sollten Handballfans bei der Parkplatzssuche daher mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2023 09:00 Uhr

Green Screen Festival in Eckernförde verleiht Naturfilmpreis

Yann Sochaczewski hat beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Film "Kaktus Hotel" den Naturfilmpreis gewonnen. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Am Sonnabend wurden die besten Dokumentationen ausgezeichnet. Auf dem Festival zeigen bis Sonntagabend über 250 Filmemacher ihre Naturaufnahmen oder Wissenschaftsfilme. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2023 09:00 Uhr

Tag des offenen Denkmals in SH

Bundesweit öffnen heute Denkmäler ihre Türen, die sonst verschlossenen sind. Laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können mehr als 140 Denkmäler in Schleswig-Holstein besichtigt werden: Darunter etwa der Krümmeler Wasserturm in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), die Alte Fischräucherei in Eckernförde, das Computermuseum der Fachhochschule Kiel oder das Burgkloster in Lübeck. Viele Denkmäler bieten zudem ein Familienprogramm an. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2023 08:00 Uhr

Wetter: Morgens Nebel, nachmittags Sonnenschein

Am Nachmittag folgt nach teils zäher Auflösung von Nebel- oder Hochnebelfeldern eine Mischung aus Sonne und Wolken. Regional gibt es länger Sonnenschein, meist bleibt es trocken. Höchstwerte sind 21 Grad in List auf Sylt, 24 Grad in Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) und bis 28 Grad in Trittau (Kreis Stormarn), bei längerem Nebel kühler. Es weht schwacher Wind, vorwiegend aus nordwestlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2023 08:00 Uhr

