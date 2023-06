Stand: 10.06.2023 10:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Amokübung in Reinfeld

Mit einer Großübung am Schulzentrum Reinfeld im Kreis Stormarn üben Polizei und Rettungskräfte heute das Vorgehen im Falle einer Amoklage. Die Übung ist nicht öffentlich. Anwohnerinnen und Anwohner könnten aber trotzdem etwas mitbekommen. Die Übung sei weiträumig zu hören, so die Polizei, es könne zu lauten Knallgeräuschen und Rauchentwicklung kommen. Initiiert wurde die Aktion von der Polizei, des Kreises Stormarn, der Stadt Reinfeld und der Universität Lübeck. Die Übung soll Polizistinnen und Polizisten auf den Einsatz bei einem Amokläufen vorbereiten. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2023 10:00 Uhr

Nachtflugverbot wird gelockert

Das dürfte vielen Menschen in der Einflugschneise des Hamburger Flughafens unruhige Nächte bescheren: Hamburg lockert ab Montag für zwei Wochen das Nachtflugverbot. Grund sind mögliche Behinderungen des zivilen Flugverkehrs durch die Militärübung "Air Defender". Das teilte die Hamburger Wirtschaftsbehörde mit. Auf Antrag können demnach Ausnahmen für verspätete Flüge bis 1 Uhr Nachts erteilt werden. Die Umweltorganisation BUND und der "Dachverband der Bürgerinitiativen und Vereine für Fluglärm-, Klima- und Umweltschutz" kritisierten die Entscheidung. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2023 09:00 Uhr

Günther sieht Mitverantwortung der Union an hohen AfD-Umfragewerten

Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hat die AfD landesweit rund 8 Prozent geholt, bei Umfragen im Bund kratzt die Partei mittlerweile sogar an der 18 Prozent-Marke. Dieser Höhenflug gefällt nicht jedem - schon gar nicht den demokratischen Parteien. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Günther sieht eine Mitschuld, auch bei seiner eigenen Partei. Im Interview mit der Welt am Sonntag sagt Günther selbstkritisch: "Es gelingt uns als Union nicht ausreichend, mit überzeugenden Angeboten wahrgenommen zu werden und die enttäuschten Stimmen abzuholen". Die Union müsse klarer darlegen, wohin sie wolle. Auch beim Riesen-Thema "Heizen" ist die Union aus Günthers Sicht anscheinend noch nicht auf Kurs. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2023 09:00 Uhr

Ocean Race hat Kiel durchlaufen

Großes Segel-Spektakel am Freitag in Kiel: Die fünf Boote beim Ocean Race haben alle die Wendemarke in der Kieler Förde umrundet. In Führung lag dabei das Team 11th Hour. Der Hamburger Boris Herrmann und sein Team Malizia kamen als letzte beim Wendepunkt an. Dieses sogenannte Fly-by in Kiel war Teil der vorletzten Etappe des Ocean Race - die Segler machen sich nun auf den Weg in die Niederlande, dort soll sie am Sonntag enden. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2023 08:00 Uhr

Neue Attraktion im Multimar Wattforum

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat am Freitag die neue Otteranlage in dem Nationalpark-Infozentrum in Tönning (Kreis Nordfriesland) eröffnet. Für gut neun Million Euro sind ein großes Fischotter-Freigehege, Ausstellungen und ein großer Naturerlebnisbereich entstanden. Die Besucherinnen und Besucher können die Otter an mehreren Stellen aus nächster Nähe beobachten. Die drei Fischotter sind laut Multimar-Leiterin Marén Bökamp-Hamkens eigentlich eher scheu. Bei den täglich mehrfachen Fütterungen kommen sie aber ans Ufer. Mit den Fischottern wolle man bewusst eine heimische Tierart in den Mittelpunkt rücken, so die Multimar-Chefin. Die Otter, lange vom Aussterben bedroht, werden erst langsam wieder heimisch im Norden. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2023 09:00 Uhr

Wetter: Sonne und lockere Wolken

Heute scheint wieder viel die Sonne, nur gelegentlich ziehen Wolken durch. Im Süden nehmen am Nachmittag und Abend die Quellwolken zu. Im Lauenburgischen sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Burg auf Fehmarn, 23 Grad in Bredstedt bis 28 Grad in Lauenburg/Elbe. Dazu weht ein meist mäßiger, an der Nordsee frischer, an der Ostsee teils starker Ostwind mit starken bis stürmischen Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr 18 Grad in Hohwacht, 22 Grad auf Pellworm bis 26 Grad in Schnakenbek.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2023 | 10:00 Uhr