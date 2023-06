Großübung Amoklauf: Einsatzkräfte proben in Reinfeld Stand: 10.06.2023 11:23 Uhr Mit einer Großübung am Schulzentrum Reinfeld üben Polizei und Rettungskräfte heute das Vorgehen im Falle einer Amoklage. Die Übung ist nicht öffentlich. Anwohnerinnen und Anwohner könnten aber trotzdem etwas mitbekommen.

Ein Amoklauf an einer Schule: Dieses Szenario wird hoffentlich in Schleswig-Holstein nie stattfinden. Geübt wird es trotzdem - um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Seit 10 Uhr trainieren Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ihr Vorgehen im Fall einer Bedrohung durch einen Amoktäter am Schulzentrum Reinfeld (Kreis Stormarn). Um ein möglichst realitätsnahes Lagebild zu erzeugen, werden laut Polizei auch Rauchbomben und Pyrotechnik eingesetzt.

Knallgeräusche und Rauchentwicklung möglich

Obwohl die Übung nicht öffentlich ist, könnten dadurch Anwohnerinnen und Anwohner laute Knallgeräusche und Rauchentwicklung bemerken. Polizeisprecherin Jacqueline Fischer sagte NDR Schleswig-Holstein zum Szenario: "Unsere Kollegen müssen sich auf eine ungewisse Situation einstellen. Im Schulgebäude sollen sich Schüler, Eltern und Lehrer aufhalten, also ganz unterschiedliche Klientel und in diesem Schulgebäude wird mindestens eine Person sein, die mit einer - vermutlich - Schusswaffe unterwegs ist."

Innenministerin Sütterlin-Waack vor Ort

Damit die Übung reibungslos ablaufen kann, gilt im direkten Umfeld der Schule ein Parkverbot, außerdem werden die Einmündung zum Schulzentrum sowie der Schulparkplatz für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Übung soll Polizistinnen und Polizisten auf den Einsatz bei einem Amokläufen vorbereiten. Immer wieder kommt es auch in Schleswig-Holstein zu Zwischenfällen an Schulen, zuletzt beispielsweise zu einer Brandstiftung in Bargteheide und einer Bombendrohung in Barsbüttel. Zu der Übung hat sich auch die Innenministerin des Landes, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), angekündigt.

