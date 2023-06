Stand: 04.06.2023 12:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Delegation aus SH tritt Wirtschaftsreise in die USA an

Vertreterinnen und Vertreter der schleswig-holsteinischen Landesregierung und der Wirtschaft reisen heute in die USA. In Boston und San Francisco geht es unter anderem darum, die Industriebereiche der Künstlichen Intelligenz mit Blick auf die Energiebranche und im Gesundheitsweisen zu erkunden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat große Erwartungen an die Reise. Die USA seien für Schleswig-Holstein ein wichtiger Partner. Die Unternehmen aus Schleswig-Holstein wollen zudem die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2023 11:00 Uhr

Stichwahl um Bürgermeisteramt in Büchen und Husum

In Husum im Kreis Nordfriesland und in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg werden heute neue Bürgermeister gewählt. Schon vor drei Wochen wahr Wahltag - allerdings bekam keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit. Deswegen sind die Bürger beider Gemeinden heute zu Stichwahlen aufgerufen. In Husum hofft CDU-Kandidat Martin Kindl, sein Ergebnis von 32 Prozent der Stimmen aus dem ersten Wahlgang steigern zu können. Sein Herausforderer Horst Bauer von der SPD holte knapp 30 Prozent. In Büchen war es weniger knapp: Dennis Gabriel von der CDU hatte vor drei Wochen 49 Prozent und der parteilose Michael Munteanu bekam rund 29 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2023 11:00 Uhr

Air Defender 2023: Kampfjets in Jagel gelandet

Auf dem Fliegerhorst in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Sonnabend die ersten Kampfjets vom Typ F-16 aus den USA gelandet. Sie nehmen an der Übung "Air Defender" teil. Vom 12. bis 23. Juni trainieren rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen. Das Manöver steht unter deutscher Führung. Insgesamt 250 Flugzeuge nehmen an der Übung teil. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2023 10:00 Uhr

Probleme im Wasserwerk Bornhöved

In den Kreisen Segeberg und Plön hat es in der Nacht Probleme mit der Wasserversorgung gegeben. Die Bürger wurden gebeten, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Nach Angaben der Leitstelle in Kiel lief das Wasserwerk Bornhöved im Notbetrieb. Auch umliegende Gemeinden wie Ascheberg, Belau, Dersau und Kalübbe waren betroffen. Inzwischen ist das Problem laut Feuerwehr behoben, ein kaputtes Rohr wurde repariert. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2023 09:00 Uhr

Carport in Kaltenkirchen ausgebrannt

In Kaltenkirchen im Kreis Segeberg hat am Sonnabend ein Carport mit darunter stehendem Auto gebrannt. Das Feuer breitete sich laut Polizei auch auf das daneben stehende Wohnhaus aus. Verletzt wurde niemand. Der Carport brannte völlig ab, das Haus wurde nur zum Teil beschädigt und ist weiter bewohnbar. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 18:00 Uhr

Wetter: Überwiegend wolkenlos und trocken

Heute Nachmittag wird es freundlich mit viel Sonnenschein und teils lockeren Wolken. Vor allem in Richtung Nordfriesland, nördliches Angeln und zur Nordsee hin gibt es neben Sonne auch wolkige Abschnitte. Es bleibt trocken. Höchstwerte 14 Grad in Hörnum auf Sylt, 18 Grad in Erfde bis 23 Grad im Süden des Herzogtums Lauenburg. Größtenteils weht ein schwacher Wind, zumeist aus Nordwest, an der Ostsee teils aus Osten. In der Nacht werden an der Nordsee einige, meist lockere Wolken erwartet, sonst bleibt es oft wolkenlos und trocken. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2023 08:00 Uhr

