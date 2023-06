Stand: 03.06.2023 11:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landespokal: Weiche Flensburg gegen VfB Lübeck

Am Sonnabend suchen die Landesverbände ihre Pokalsieger - und damit ihre DFB-Pokal-Teilnehmer für die kommende Saison. In Schleswig-Holstein tritt beim Endspiel Weiche Flensburg gegen VfB Lübeck an. Anpfiff ist um 12:15 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 12:00 Uhr

Lübeck: Einsatzkräfte trainieren für Ölunfall

Im Lübecker Hafen üben Einsatzkräfte am Sonnabendvormittag, was bei einem Ölunfall zu tun ist. Mit dabei sind etwa 60 Helfer von Feuerwehr, THW, DRK und vom Landesbetrieb Küstenschutz. Sie trainieren die Kommunikation untereinander und wie sie ausgelaufenes Öl am besten eingrenzen und entfernen können. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 09:30 Uhr

NordArt öffnet ihre Türen

In Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beginnt heute die NordArt. Auf dem Gelände der alten Eisengießerei Carlshütte präsentieren sich zum 24. Mal Künstler aus aller Welt mit ihren Werken. Länderschwerpunkte sind in diesem Jahr die Türkei und China. Die NordArt läuft bis zum 8. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Lübecker Hochhaus: Vier Menschen verletzt

In Lübeck-Moisling hat es in der Nacht zum Sonnabend in einem Hochhaus gebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr im Keller des Hauses im Brüder-Grimm-Ring aus. Alle Bewohner aus insgesamt 55 Wohnungen mussten das Gebäude verlassen und wurden in einer Turnhalle in der Nähe untergebracht. Wann sie zurück in ihre Wohnungen können, ist noch unklar. Vier Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 08:00 Uhr

Tag der Organspende

Am Tag der Organspende rufen Politiker und Mediziner dazu auf, sich bewusst mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Bundesweit gibt es zu wenige Spender und gleichzeitig sehr viele Menschen, die dringend ein neues Organ brauchen. In Schleswig-Holstein warten weit mehr als 600 Menschen auf ein Spenderorgan. Laut UKSH brauchen die meisten Patienten eine neue Niere oder Leber. Wer eine Niere braucht, muss mit einer Wartezeit von ungefähr acht Jahren rechnen. Die können mit der Dialyse überbrückt werden. Bei der Leber geht das nicht. Patienten, die keinen rechtzeitigen Ersatz bekommen, sterben, macht Felix Braun, Transplantationsbeauftragter am UKSH, klar. Er ist dafür, ernsthaft über eine Widerspruchslösung nachzudenken. Bei der wären Menschen automatisch potenzielle Organspender, es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich. Im Bundestag gab es dafür aber zuletzt keine Mehrheit. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 08:00 Uhr

Wetter: sonnig mit lockeren Wolken

Heute Mittag und im weiteren Tagesverlauf ist es meist sonnig mit teilweise lockeren Wolken. In Hamburg und Holstein liegen die Höchsttemperaturen bei bis zu 22 Grad, in Nordfriesland bei etwa 18 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es geringfügig bewölkt oder klar. Später zieht von der Nordsee her dichtere Bewölkung und gebietsweise auch Nebel auf. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2023 | 12:00 Uhr