VfB Lübeck, Teutonia und Rostocker FC ziehen in den DFB-Pokal ein

Stand: 03.06.2023 16:33 Uhr

Der VfB Lübeck, der Rostocker FC und Teutonia Ottensen haben am Finaltag der Amateure die Endspiele in ihrem Landespokal gewonnen. Damit erreichten die drei Teams die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.