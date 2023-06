Stand: 02.06.2023 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sonne und kaum Regen: Waldbrandgefahr in SH steigt

Der letzte Regen ist schon länger her, die Sonne strahlt vom Himmel - und damit steigt die Waldbrandgefahr. Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes liegt der Index derzeit bei zwei bis drei in Schleswig-Holstein, was soviel heißt wie geringe bis mittlere Gefahr. Fünf ist die höchste Stufe. Doch da es noch viele Tage trocken und sonnig bleiben soll, kann der Waldbrandindex laut Feuerwehrverband schnell auf bis zu vier hochgehen: Das bedeutet hohe Gefahr. Im Wald ist laut Verband schon jetzt Vorsicht angesagt: keine brennenden Zigaretten wegwerfen, keine Grillkohle in Waldgebieten vergraben und Autos nicht auf Laub abstellen, weil die Katalysatoren heiß sind und einen Brand auslösen können. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 05:30 Uhr

Milchbauern bekommen weniger Geld in diesem Jahr

Viele Milchbauern in Schleswig-Holstein sind wegen der niedrigen Milchpreise in Sorge. Nach Angaben des Landesbauernverbands bekommen die Landwirte derzeit durchschnittlich aktuell 40 Cent pro Liter - im vergangenen Jahr war es noch deutlich mehr. Die Gründe: Durch das herausragend gute Jahr 2022 haben die Milchbauern zu viel Milch produziert. Es gibt ein Überangebot und die Preise steigen. Laut Bauernverband ist außerdem die Nachfrage der Verbraucher gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 06:00 Uhr

Landtag beschäftigt sich mit Haushaltssperre

Der Schleswig-Holsteinische Landtag trifft sich am Nachmittag zu einer Sondersitzung zum Thema Haushaltssperre. Beantragt haben sie die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und SSW. Sie verlangen einen Bericht der Landesregierung zur vorläufigen Haushaltssperre. Die hatte die Regierung Mitte Mai verhängt – und am Dienstag nach zwei Wochen wieder aufgehoben. Die Opposition verlangt, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärt, warum kurzfristig eine Haushaltssperre notwendig war und warum man nicht auch anders zu mehr Haushaltsdisziplin hätte kommen können. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 06:30 Uhr

Krankenhausreform: Von der Decken fürchtet Eingreifen des Bundes

Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Krankenhausreform als wichtigen Durchbruch bezeichnet hat, hat sich Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) zurückhaltender geäußert. Strittig sei aus ihrer Sicht vor allem noch die Einteilung der Krankenhäuser in sogenannte Level: Die Länder fürchten, dass der Bund darüber doch noch in ihre Krankenhausplanung eingreifen könnte. Einig sind sich die Länder dagegen beim Finanzierungssystem über sogenannte Leistungsgruppen: Die Häuser sollen einen festen Betrag für Personal und Technik bekommen. Diese Vorhaltepauschale soll das bisherige Fallpauschalen-Modell ablösen. Bis zum Sommer sollen Eckpunkte für das Gesetz erarbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 06:00 Uhr

Küchenbrand in Ferienwohnung in Travemünde

Auf dem Priwall in Lübeck-Travemünde hat Donnerstagabend die Küche eines Ferienhauses gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Als die Einsatzkräfte um kurz nach 19 Uhr in der Ferienhaussiedlung ankamen, war durch die Hitze schon eine Scheibe geplatzt. Das Feuer war dann aber relativ schnell gelöscht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 06:00 Uhr

Kieler Woche: Stadt gibt Einzelheiten bekannt

Zur Kieler Woche vom 17. bis zum 25. Juni erwartet die Landeshauptstadt wieder ein Millionenpublikum. Heute Mittag stellen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Leiter des Kieler Woche-Büros, Philipp Dornberger, das Programm im Einzelnen vor. Die Stadt verspricht Weltklasse-Segelsport, mitreißende Konzerte sowie ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm. Dabei werde ein noch stärkerer Fokus auf Teilhabe und Vielfalt gelegt als bisher. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 14:00 Uhr

Frau aus Kreis Plön vermisst

Die Polizei im Kreis Plön sucht nach einer 75 Jahre alten Frau aus Brodersdorf. Sie wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Vermutlich trägt sie eine rote Jacke, ein rot-weißes Shirt und eine blaue Hose. Sie soll mit dem Rad unterwegs sein und könnte deshalb auch eine weitere Strecke zurückgelegt haben. Das Rad ist laut Polizei weiß, hat eine auffällige blaue Klingel und einen Korb am Lenker. Wer die Frau gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 20:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, dann viel Sonne

Heute ist es zunächst wechselnd bewölkt - besonders im Süden des Landes gibt es ausgedehnte Wolkenfelder. Gegen Mittag setzt sich aber überall die Sonne durch. Die Temperaturen klettern auf 17 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein) bis 21 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg).

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2023 | 06:00 Uhr