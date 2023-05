Stand: 14.05.2023 10:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kommunalwahl: 2,4 Millionen Menschen dürfen Stimme abgeben

Heute entscheiden die Menschen in Schleswig-Holstein über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen und der Kreistage in den nächsten fünf Jahren. Laut Landeswahlleiter Tilo von Riegen sind insgesamt 2,4 Millionen Menschen im Land wahlberechtigt, darunter 25.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. Etwas mehr als die Hälfte - 51,6 Prozent - der Wahlberechtigten sind Frauen, 48,4 Prozent sind Männer. Es sind rund 13.000 Mandate zu vergeben - in mehr als 1.000 kreisangehörigen Gemeinden, vier kreisfreien Städten und elf Kreisen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 10:00 Uhr

Tönning: Geldautomat gesprengt

In Tönning (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagmorgen ein Geldautomat in einer Bäckerei gesprengt worden. Die Polizei wurde um kurz vor 4 Uhr alarmiert. Ob Geld gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Unklar ist auch, wie hoch der Sachschaden ist und ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Ermittler sind vor Ort in der Dithmarscher Straße und sichern Spuren. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 10:00 Uhr

Mölln: Mann kommt in Feuer ums Leben

Bei einem Feuer in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizeileitstelle brach das Feuer gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag aus. Der Rettungseinsatz war schwierig, da das Haus, in dem ein älteres Ehepaar lebte, komplett vermüllt gewesen sein soll. Die Frau konnte gerettet werden, sie kam den Angaben zufolge in eine Klinik. Zu dem Ausmaß ihrer Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Mann kam in den Flammen ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar. Es wird ermittelt. Das Feuer war am Sonntagmorgen gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 10:00 Uhr

Lübeck: Festnahme vor Privatparty im Rockermilieu

Vor einer Privatparty im Rockermilieu im Vereinsheim eines Motorradclubs in Lübeck-Dänischburg hat die Polizei am Samstagabend rund 150 Menschen und 40 Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurde ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen, der ins Gefängnis kam, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien zur Gefahrenabwehr einige Gegenstände beschlagnahmt worden - was genau einkassiert wurde, war von der Polizei zunächst nicht zu erfahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 09:00 Uhr

THW Kiel legt vor im Meisterrennen: Sieg in Stuttgart

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Meisterschaftsrennen die eigenen Hausaufgaben erledigt. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann am Sonnabend in Stuttgart am Ende deutlich mit 37:30 (16:13). | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 09:00 Uhr

Kein Warnstreik bei der Bahn - Einschränkungen trotzdem möglich

Nachdem der geplante 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn abgewendet ist, streben in Norddeutschland die Privatbahnen Metronom, Enno und Erixx und die S-Bahn Hannover an, nach ihrem normalen Fahrplan zu fahren. Weil der Streik so kurzfristig abgesagt worden sei, sollten sich Reisende in den kommenden Tagen aber dennoch auf Behinderungen und Einschränkungen im gesamten Bahnverkehr einstellen, teilte die Metronom Pressestelle am Samstag in Uelzen für die Privatbahnen mit. Die Deutsche Bahn selbst will ab Sonntagmittag über das genaue Fahrplanangebot informieren, sie warnt weiterhin vor Einschränkungen im Zugangebot in den nächsten Tagen. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 08:00 Uhr

Das Wetter: Heiter, Schauer, Blitz und Donner

Heute Nachmittag ist es neben heiteren Abschnitten im Verlauf gelegentlich wolkig. Teils kommen kräftige Schauer herunter, vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Mancherorts ist es durchweg trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad auf Fehmarn und bei 22 Grad in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2023 08:00 Uhr

