Geldautomat in Tönning gesprengt

In Tönning (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagfrüh ein Geldautomat in einer Bäckerei gesprengt worden. Die Polizei wurde um kurz vor 4 Uhr alarmiert. Ob Geld gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Unklar ist auch, wie hoch der Sachschaden ist und ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Ermittler sind vor Ort in der Dithmarscher Straße und sichern Spuren.