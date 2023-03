Stand: 26.03.2023 10:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung in Kiel: Ostring und Werftstraße gesperrt

Auf dem Ostufer in Kiel soll heute eine Bombe entschärft werden. Laut Polizei wurde der Blindgänger im Werftpark im Stadtteil Ellerbek entdeckt. Ab 11 Uhr sperren Beamte den Bereich ab. Rund 5.800 Menschen müssen dann bis 13 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Ersatzunterkunft ist die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule. Auch der Ostring und die Werftstraße werden vorübergehend für Autofahrer gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 10:00 Uhr

Handball: THW Kiel empfängt Tabellenführer Berlin zum Spitzenspiel

Der THW Kiel will mit einem Heimsieg heute (Anwurf 14 Uhr) seine Chancen auf den 23. Gewinn der deutschen Handball-Meisterschaft wahren. Allerdings stehen die Norddeutschen vor einer großen Aufgabe. Zu Gast in der Kieler Arena ist Tabellenführer Füchse Berlin. Die Berliner haben 39:7 Punkte auf ihrem Konto, die Kieler sind mit 36:8 Zählen auf Rang drei positioniert. Mit einem Erfolg über die Füchse würde der THW nach Minuspunkten vorne liegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 11:00 Uhr

Zeitumstellung 2023: Jetzt gilt wieder die Sommerzeit

In der Nacht wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, von 2 auf 3 Uhr. Dadurch ist es morgens erstmal wieder länger dunkel und abends länger hell. In der Europäischen Union wird seit längerem darüber diskutiert, die Zeitumstellung abzuschaffen. Allerdings ist bislang keine einheitliche Regel in Sicht.| NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 10:00 Uhr

Warnstreik am Montag: Lkw-Fahrverbot wird heute in Schleswig-Holstein aufgehoben

Am Montag sollen weite Teile des Verkehrs in Deutschland lahmgelegt werden. Auch für den Gütertransport bedeutet der Streik große Herausforderungen. Der Warnstreik wird sich aber auch schon heute auswirken. So könnten viele Menschen versuchen, schon am Sonntag mit der Bahn oder auch mit dem Auto an ihr Ziel zu kommen. Auch auf den Straßen wird es voraussichtlich voller, denn für diesen Sonntag wird das Lkw-Fahrverbot auf Autobahnen ausgesetzt, damit Lieferketten nicht reißen. Das Verkehrsministerium in Kiel teilte mit, es habe - wie auch die anderen Länder - einem entsprechenden Wunsch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zugestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 11:00 Uhr

Elbtunnel noch bis Montagmorgen komplett gesperrt

Autofahrende, die am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchten, müssen auf eine andere Strecke ausweichen. Noch bis Montag, 4 Uhr, ist der Elbtunnel komplett gesperrt. Grund dafür ist der Abriss von zwei Brücken für den Lärmschutzdeckel. Zwischen Heimfeld und Volkspark steht der Verkehr daher bis Montag still. Die Umleitung führt über die A1, A21 und die B205 - zwischen Horster Dreieck und Neumünster Süd. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 10:00 Uhr

Wetter: Wechsel aus Sonne und Wolken

Von der Elbe bis zur Lübecker Bucht gibt es anfangs noch einzelne Schauer, die aber rasch nachlassen. Danach ist es im Land verbreitet trocken. Die Höchstwerte betragen 6 Grad auf Amrum und bis 11 Grad in Lauenburg/Elbe. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 6 Grad auf den Halligen bis 9 Grad in Reinbek. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2023 10:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2023 | 12:00 Uhr