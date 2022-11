Stand: 27.11.2022 10:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Brot für die Welt" - Auftakt der Spendenaktion in Eutin

Die Kirchen sammeln auch in diesem Jahr wieder für die Ärmsten der Welt. Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" startet heute, am 1. Advent, ihre Spendenaktion. Auftakt für Schleswig-Holstein ist in Eutin. Zum Eröffnungsgottesdienst in der St. Michaelis-Kirche am Vormittag werden auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein, Gothart Magaard, erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2022 10:00 Uhr

Toter bei Brand in Gartenlaube entdeckt

Beim Löschen einer brennenden Gartenlaube in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat die Feuerwehr einen toten Mann entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um den Pächter der Laube. Der Mann hatte offenbar in der Nacht zu Sonnabend dort übernachtet. Die Flammen wurden in den frühen Morgenstunden von einem Anwohner entdeckt, der die Feuerwehr alarmierte. Die Gartenlaube brannte aus. Wie es zu dem Feuer kam, muss nun ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2022 09:00 Uhr

Umgekippter Milchlaster: B5 wieder frei

Nach mehr als acht Stunden Sperrung ist die B5 bei Heide (Kreis Dithmarschen) am Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Nach Angaben der Einsatzleitstelle war dort am Vormittag ein Laster mit 20.000 Litern Milch auf die Seite gekippt. Ein Bergungsunternehmen wurde gerufen, um den Laster abzutransportieren. Gegen 18:30 Uhr wurde die Bundesstraße wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2022 08:00 Uhr

Kirchengemeinderatswahl im Norden

In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern werden heute neue Kirchengemeinderäte gewählt. Abstimmen dürfen laut evangelischer Nordkirche insgesamt etwa 1,7 Millionen Mitglieder. Zur Wahl stehen 7.500 Kandidaten, die das Leben in den Kirchengemeinden ehrenamtlich mitgestalten wollen. Sie helfen zum Beispiel bei der Organisation von Konzerten und Jugendfreizeiten oder entscheiden mit, wenn ein neuer Pastor eingestellt werden soll. Das amtliche Endergebnis der Kirchenwahl wird dann erst in einigen Wochen bekanntgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2022 08:00 Uhr

Föhrer Schülerin gewinnt friesischen Schreibwettbewerb

Die Gewinner und Gewinnerinnen des friesischen Schreibwettbewerbs "Ferteell iinsjen" vom Nordfriisk Institiuut und NDR1 Welle Nord stehen fest. Auf den ersten Platz kam die Schülerin Anni Christiansen von der Insel Föhr. In "En leewent lung" (Ein Leben lang) erzählt sie die Geschichte eines an Alzheimer erkrankten Mannes, der sich aufs Neue in seine Frau verliebt. 50 Geschichten waren eingeschickt worden - viele von jungen Menschen. So ging auch der 5.Platz an einen Schüler, ebenfalls von der Nordseeinsel Föhr. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2022 08:00 Uhr

