"Ferteel iinjsen": Föhrer Schülerin gewinnt friesischen Schreibwettbewerb Stand: 26.11.2022 16:00 Uhr In Klockries im Kreis Nordfriesland haben das Nordfriisk Instituut und der NDR 1 Welle Nord die Gewinner von "Ferteel iinjsen" ausgezeichnet. Dieses Jahr war das Thema "Lätj et hood ai hinge" (Lass den Kopf nicht hängen).

von Thede Thiessen

Ein Motto, das angesichts von Klimawandel und Krieg offenbar viele Menschen zum Schreiben anregte. Jedermann konnte teilnehmen und eine Kurzgeschichte schreiben. Einzige Bedingung war, dass die Geschichten auf Nordfriesisch verfasst sein mussten. Bei den Siegergeschichten dominierte Fering-Öömrang, das Friesisch der Inseln Föhr und Amrum - eine Geschichte wurde auch in der Festlandmundart Mooring verfasst.

Jugendliche haben Nase vorn

Es wurden fast 50 Geschichten eingereicht. Viele stammten von Jugendlichen. Deren Stücke waren zudem so gut, dass die Jury entschied, sie mit den Erwachsenen in einen Topf zu werfen und den Jugend-Preis in einen regulären sechsten Preis umzuwandeln. So ging dann auch der Hauptpreis erstmals an eine Schülerin.

Erster Preis für Anni Christiansen

Die Schülerin Anni Christiansen von der Insel Föhr hat alle übertrumpft. In "En leewent lung" (Ein Leben lang) erzählt sie die Geschichte eines an Alzheimer erkrankten Mannes, der sich aufs Neue in seine Frau verliebt. Die Jury war beeindruckt und schreibt: "Die Autorin findet die richtigen Worte für eine traurige wie auch menschliche Begegnung, wie sie sich im wirklichen Leben zutragen könnte." Damit gehen der erste Preis und 500 Euro an Anni Christiansen.

Der zweite Preis und 350 Euro gehen an Kim Sanders aus Sollerup. Ihre Protagonistin Hella kämpft mit den Wechseljahren und bekommt erst von ihrer Freundin die nötige Unterstützung. "Nåågelt önjt heef" (Nackt im Meer) beschreibt die Wechseljahre als eine Reihe unerfreulicher Ereignisse und Abwertungen, gegen die es helfen kann, sich auf die Freundschaft zu besinnen, findet die Jury.

Dritter Preis an Gesche Roeloffs

Die Geschichte "As det ai en guden toocht?" (Ist das nicht eine gute Idee) ist eine lustige, überdrehte Anekdote über die Widrigkeiten des Insellebens. Die Jury lobt, wie gut die Autorin den Ton dieser kleinen Anekdote trifft. Dafür gehen der dritte Preis und 250 Euro an Gesche Roeloffs aus Midlum auf Föhr.

Vierter Preis an Wilko Lücht

Wilko Lücht aus Oldenburg erzählt in "A sprüng" (Der Sprung), wie sich ein Junge im Schwimmunterricht nicht traut vom Fünf-Meter-Brett zu springen, wofür er am Ende aber Mut zugesprochen bekommt. Das witzige Happy End macht den Charme der Geschichte aus, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt, findet die Jury und vergibt dafür den vierten Preis und 150 Euro.

Fünfter Preis an Tönnis Riewerts

Der fünfte Preis und 100 Euro gehen an den Schüler Tönnis Riewerts ebenfalls von der Insel Föhr. In "Min ual aran" hat der steigende Meeresspiegel die Insel Föhr verschluckt. Der heimwehgeplagte Protagonist muss am Hafen von Bredstedt erkennen, dass seine Heimat für immer verschwunden ist. Der traurige, aber auch sehr wahrscheinliche Blick in die Zukunft, hat die Jury stark beeindruckt.

Sechster Preis an Antje Tadsen

Piine versucht auf ihrem Balkon mit Yoga zu entspannen. Stattdessen setzen aber Krämpfe ein und dann fällt auch noch die Balkontür ins Schloss. Die Jury ist von der körperzentrierten Sprache der Geschichte begeistert. Man meint den Teppich zu fühlen und den Schweiß zu riechen. Damit erhält Antje Tadsen aus Kiel mit "Sunshine morning flow" (Sonnenschein-Morgen-Fluss) den sechsten Preis und 80 Euro.

Geschichten als Buch

In diesem Jahr fand die Siegerehrung wieder live vor Publikum im Andersen-Hüs statt. Durch den Nachmittag führte NDR-Moderatorin Karin Haug. Das Singer/Songwriter-Duo Martje & Christoph rundete die Gala musikalisch ab.

NDR 1 Welle Nord sendet am 30.11.22 von 20-21 Uhr eine Sondersendung zur "Ferteel iinjsen"-Gala mit den Geschichten der Gewinnerinnen und Gewinner. Außerdem wurden die besten Einsendungen erneut in einem Buch zusammengefasst. Es ist beim Nordfriisk Instituut erhältlich und kostet 8,90 Euro.

