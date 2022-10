Stand: 03.10.2022 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombendrohung am Kieler Hauptbahnhof

Der Kieler Hauptbahnhof ist aktuell nach einer Bombendrohung gesperrt. Die Bundespolizei durchsucht den Bahnhof mit zwei Sprengstoffspürhunden. Im Moment fahren dort deshalb keine Züge. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 13:00 Uhr

SH bei Einheitsfeier in Thüringen

Mit einem großen Bürgerfest wird heute in Erfurt der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Das Motto lautet "zusammen wachsen", und alle Bundesländer zeigen sich auf einer großen Ländermeile. Schleswig-Holstein präsentiert sich als maritimer Wissenschaftsstandort - in einem verglasten "Cube" unter dem Motto "Das Meer beginnt hier - im echten Norden". Mit dabei sind das Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel, das Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht und das Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Universität Kiel/Kiel Marine Science. Außerdem sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und eine Bürgerdelegation aus Schleswig-Holstein nach Erfurt gereist. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 11:00 Uhr

Handball: Sieg für THW Kiel

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga souverän den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel eingefahren. Gegen den HSV Hamburg gab es am Sonntag ein klares 40:28 (21:14). Die "Zebras" verteidigten damit ihre Tabellenführung. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 10:00 Uhr

OB-Wahl in Flensburg: Geyer gewinnt - Lange abgewählt

Die Flensburger Stadtverwaltung bekommt einen neuen Chef: Der bisherige Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde, Fabian Geyer, wird neuer Oberbürgermeister von Flensburg. Der promovierte Jurist setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 56 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich gegen Amtsinhaberin Simone Lange durch. Die SPD-Politikerin, die auch von den Grünen unterstützt wurde, erhielt 44 Prozent der Stimmen. Der parteilose Geyer wurde unter anderem von CDU und FDP getragen. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der bis dato vier Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten. Für Lange stimmten am 18. September 36,2 Prozent. Geyer erhielt 43,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 10:00 Uhr

Feuer im Flensburger Diako-Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei brannte es am Sonntagabend im Verwaltungstrakt im dritten Stock - ein Wäschecontainer hatte Feuer gefangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste auch niemand das Krankenhaus verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 10:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Neben Sonnenschein gibt es heute auch wolkige Abschnitte und örtlich kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in List auf Sylt bis 17 Grad in Lübeck und Itzehoe. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, zeitweise stark böiger West- bis Nordwestwind, an der Ostsee frisch bis stark mit einzelnen stürmischen Böen. Zum Abend lässt der Wind etwas nach. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 14 Grad in Wacken und 15 Grad auf Fehmarn.

