Fabian Geyer wird Flensburgs neuer Oberbürgermeister Stand: 02.10.2022 20:56 Uhr Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl wurde Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) abgewählt. Ihr parteiloser Herausforderer Fabian Geyer holte 56 Prozent der Stimmen.

von Andreas Rackow und Peer-Axel Kroeske

Fabian Geyers Vorsprung war am Ende deutlich. Er versprach in einer ersten Reaktion, für alle Flensburger da zu sein. Die Ergebnisse wurden im Rathaus auf eine Leinwand geworfen. Die Bürgerhalle war für alle Interessierten geöffnet. Auffallend war, dass Geyer in der Nordstadt vergleichsweise gute Ergebnisse holte. Hier finden sich auch verstärkt die Anhänger des SSW. Die Kandidatin der Partei der dänischen Minderheit, Karin Haug, war im ersten Wahlgang ausgeschieden. Der SSW hatte nun zur Stichwahl keine Empfehlung abgegeben, sich aber gelegentlich unzufrieden mit der Verwaltungsleitung im Rathaus gezeigt.

Wahlbeteiligung etwas geringer als im ersten Wahlgang

Ansonsten zeigen sich in den Stadtteilen deutliche Unterschiede: Im Zentrum lag Lange mit zum Teil knapp 80 Prozent vorn. Genau umgekehrt ist es in den äußeren, eher bürgerlichen Stadtteilen wir Mürwik und Engelsby, wo Geyer seine Anhänger hat.

Insgesamt zeichnete sich mit 33 Prozent eine etwas niedrigere Wahlbeteiligung als im ersten Durchgang ab. Schon am 18.September hatte Geyer die Nase vorn. Neben Karin Haug (SSW) war auch Marc Paysen (Wählergemeinschaft "Flensburg wählen") ausgeschieden.

Geyer will klimafreundliche Mobilität fördern

Herausforderer Fabian Geyer ist promovierter Jurist und derzeit Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Flensburg-Schleswig-Eckernförde. Er ist parteilos, wurde aber von CDU, FDP und der Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg" (WiF) unterstützt. Er sagte, er wolle ein moderner Verwaltungschef sein. Konkret bedeutet das für ihn zum Beispiel die Förderung klimafreundlicher Mobilität.

Mitte Januar ist Amtsübergabe

SPD-Kandidatin Simone Lange wurde zusätzlich von den Grünen unterstützt. Sie hatte angekündigt, Flensburg weiter modernisieren zu wollen, etwa mit der Entwicklung des Hafens und dem Wohnungsbau. Mit ihrer Kandidatur für die SPD-Bundesspitze war sie 2018 deutschlandweit bekannt geworden.

Fabian Geyer tritt seine neue Aufgabe als Flensburgs Oberbürgermeister Mitte Januar an.

