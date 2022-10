Ministerpräsident Günther und Bürgerdelegation bei Einheitsfeier Stand: 02.10.2022 17:04 Uhr An den zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Thüringen, nehmen auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und eine Bürgerdelegation aus Schleswig-Holstein teil.

Ministerpräsident Daniel Günther und eine Bürgerdelegation aus Schleswig-Holstein sind zum heutigen Tag der Deutschen Einheit nach Erfurt gereist. Die acht ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer nehmen gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten sowie den Spitzen der Verfassungsorgane am ökumenischen Gottesdienst im Erfurter Dom sowie am Festakt im Theater Erfurt teil. Für die Bürgerdelegation standen außerdem seit dem 1. Oktober Besuche auf der Wartburg, eine Stadtführung und Empfänge durch den Ministerpräsidenten von Thüringen und den Erfurter Oberbürgermeister auf dem Programm.

SH auch auf "Einheits-Expo" vertreten

Das Land Thüringen richtet bis einschließlich heute eine "Einheits-Expo" in Erfurt aus. Schleswig-Holstein präsentiert sich dort in einem verglasten "Cube" unter dem Motto "Das Meer beginnt hier - im echten Norden". Mit dabei sind das Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel, das Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht und das Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Universität Kiel/Kiel Marine Science.

