Landesregierung hält zunächst an Corona-Maßnahmen fest

Nach dem Treffen der 16 Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) klar gemacht, dass es auch in Schleswig-Holstein keine Verschärfungen, aber auch keine Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln geben wird. Das bedeutet unter anderem, dass die Kontaktbeschränkungen zunächst weiter gelten. Die Lage sei noch zu ungewiss, so Günther. Noch sei zum Beispiel nicht klar, wie sich Omikron insbesondere auf über 50-Jährige und Ungeimpfte auswirke. Ein Beschluss des Bund-Länder-Gipfels: PCR-Tests sollen künftig priorisiert werden. Man sei in Schleswig-Holstein, was die Tests angeht, noch in einer guten Lage, erklärte Günther. Aber die Zahlen steigen weiter, deshalb sei eine Priorisierung angemessen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 944,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter deutlich über der 900er-Marke. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf 944,3 - nach 918,1 am Vortag. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 4.047 Fällen. Die Kreise Stormarn und Pinneberg sowie die vier kreisfreien Städte meldeten bei der Inzidenz einen Wert von über 1000. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 07:00

Hilfs- und Rettungsorganisationen in Schulen und Kindergärten im Kreis Plön

Um für mehr Nachwuchs zu werben, sind ab demnächst Vertreter von Freiwilligen Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk oder dem Roten Kreuz in Kindergärten oder Schulen im Kreis Plön zu Besuch. Ziel ist, den Kindern anhand von Arbeitsmaterialien oder Übungsgeräten spielerisch den Arbeitsalltag verschiedenster Hilfs- und Rettungsorganisationen zu erklären und sie für die dortige Arbeit zu begeistern. Neben Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz sind auch Helfer der Johanniter und der DLRG in Kindergärten und Schulen. Träger des Projekts ist der Kreis Plön, der sich mit 50.000 Euro an den Personalkosten beteiligt. Dazu gibt es noch Fördergelder der EU in Höhe von 100.000 Euro. Ein entsprechender Scheck wird heute in Preetz überreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 07:00

Photovoltaik-Anlagen in Schleswig-Holstein holen auf

Erstmals hat die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) im vergangenen Jahr mehr Leistung aus Photovoltaik- als aus Windenergieanlagen ans Netz angeschlossen. Beim Sonnenstrom waren es 176 Megawatt Peak (MWp), bei Windkraftanlagen 139 MW installierte Leistung, wie SH Netz mitteilte. Die Gesamtleistung aus Erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein wuchs im vergangenen Jahr um 359 auf 8771 MW. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 07:00

Stutthof-Prozess: Gericht will Überlebende in USA weiter anhören

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute Nachmittag die Anhörung einer 93 Jahre alten Überlebenden des Lagers fortsetzen. Die in den USA lebende Zeugin Asia Shindelman hatte bereits am 14. Dezember per Videoschalte von ihrem Leidensweg berichtet. Demnach war die gebürtige Litauerin 1941 nach der deutschen Besetzung ihres Heimatlands zunächst mit ihren Eltern in ein Ghetto und drei Jahre später in das KZ bei Danzig gebracht worden. Angeklagt in dem Prozess ist eine ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur. Der 96 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie habe von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur gearbeitet. Damals war sie 18 bis 19 Jahre alt. Darum findet das Verfahren gegen sie vor einer Jugendkammer statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 20:00

Corona in SH: Omikron-Welle trifft vor allem Kinder und Jugendliche

Die höchste Corona-Inzidenz gibt es laut Robert Koch-Institut (RKI) in Schleswig-Holstein zurzeit bei den Fünf- bis Neunjährigen: Sie liegt in dieser Altersgruppe bei rund 2.300. Dahinter folgen die 10- bis 14-Jährigen mit einer Inzidenz von knapp 2.000. Demnach spielt sich die Pandemie aktuell vor allem unter den jüngeren Schulkindern ab. Allerdings gibt es bei den zugrunde liegenden Zahlen noch Ungereimtheiten: Während das Bildungsministerium von 3.800 Corona-Infektionen in den Schulen in der vergangenen Woche spricht, meldet das Robert Koch-Institut mit 5.000 für den selben Zeitraum deutlich mehr Fälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 07:00

300 Millionen Euro für Straßen in SH

Für Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur in Schleswig-Holstein stehen nach Angaben von Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in diesem Jahr insgesamt mehr als 300 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung. "In den vergangenen zwei Jahren gab es keinen Corona-Einbruch, und auch dieses Jahr wird mit Hochdruck weiter gearbeitet", sagte Buchholz. Für die Sanierung von Landesstraßen sollen nach seinen Worten rund 90 Millionen Euro ausgegeben werden. Dazu kommen rund 25 Millionen Euro für die Sanierung von Kreisstraßen sowie 90 Millionen Euro Bundesmittel für Neubau und Erhaltung von Bundesstraßen. Die Autobahn GmbH des Bundes will dieses Jahr mehr als 80 Millionen Euro in Schleswig-Holstein investieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 05:30

Wetter

Heute ist es überwiegend stark bewölkt, teils auch trüb oder dunstig. Kaum Aufhellungen bzw. selten Auflockerungen mit etwas Sonne. Hin und wieder geringer Nieselregen oder vorübergehend leichter Regen möglich, gebietsweise aber auch trocken. Höchstwerte zwischen 5 Grad in Lauenburg und 7 Grad in Harrislee. Schwacher bis mäßiger, an der See teils auch frischer Wind aus westlichen Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 08:00

