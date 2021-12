Stand: 14.12.2021 08:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kinderimpfungen gegen Corona starten

Mit zwei so genannten Familien-Impfaktionen in Lübeck und Schenefeld im Kreis Pinneberg startet in Schleswig-Holstein heute die Impfkampagne des Landes für Kinder zwischen 5 und 11 Jahre. Verimpft wird der Wirkstoff von Biontech/Pfizer, allerdings in einer niedrigeren Dosis als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Die offenen Impfaktionen starten um 8.30 Uhr im Lübecker Citti-Park und eine Stunde später dann im Schenefelder Stadtzentrum. Etwa 200 Impfungen können die Impfteams bei den Aktionen heute laut Gesundheitsministerium schaffen. Auch Erwachsene können sich vor Ort impfen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Corona in SH: Heute kommt die neue Landesveordnung

Schleswig-Holsteins Landesregierung will heute verschärfte Corona-Regeln auf den Weg bringen. Unter anderem will das Land Treffen ungeimpfter Personen einschränken. Für diese gilt künftig die Regel "ein Hausstand plus zwei". Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Zudem plant die Jamaika-Koalition eine verschärfte 2G-Regel in Clubs, Diskotheken und Beherbergungsbetrieben. Bei größeren Sportveranstaltungen wie Handball- und Fußballspielen darf höchstens die Hälfte aller Plätze besetzt werden. Die neue Corona-Landesverordnung soll morgen in Kraft treten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Corona in SH: UKSH betreut insgesamt 15 Patienten

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat in der vierten Corona-Welle bislang auch sieben Patienten aus Bayern versorgt. "Die Lage ist auf den Intensivstationen in Kiel und Lübeck nicht entspannt, aber nicht vergleichbar mit der in Bayern, Thüringen oder Sachsen", sagte ein UKSH-Sprecher. Aktuell kümmern sich die Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in Kiel um 19 Covid-19-Patienten, 7 davon liegen auf der Intensivstation. In Lübeck wurden mit Stand Montag 15 Covid-19-Patienten betreut, davon 8 intensiv. Mit Stand Montag gab es in Kiel 15 freie Intensivbetten und in Lübeck 24, so der Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz geht leicht auf 160,3 zurück

In Schleswig-Holstein sind aktuell 610 Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 160,3 (Vortag: 162,4). Lübeck hat mit einem Wert von 248,3 weiterhin die höchste Inzidenz, die niedrigste hat der Kreis Nordfriesland mit 97,5. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, sinkt den aktuellen Daten zufolge auf einen Wert von 2,95 (Vortag: 3,37). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Bargteheide. Aufforstung nach illegalem Kahlschlag

In Bargteheide im Kreis Stormarn werden heute auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern neue Bäume gepflanzt. Die Aufforstung ist eine Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde, danach vor gut einem Jahr aus Versehen bei Baumfällarbeiten ein nicht genehmigter Kahlschlag erfolgt ist, so die Stadt. Sie kommt für die Kosten der Aufforstung auf – etwa 20.000 Euro. Mitarbeiter des Bauhofes hatten im Herbst 2020 in dem damaligen Wald falsche Markierungen gesetzt. Welche Rechtlichen Konsequenzen der Vorfall hat, ist aktuell noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Stutthof-Prozess: KZ-Überlebende aus den USA sagt aus

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute eine Überlebende des Lagers als Zeugin anhören. Die 1928 in Litauen geborene Asia Shindelman wurde 1941 nach der deutschen Besetzung des baltischen Landes zunächst mit ihren Eltern in ein Ghetto und drei Jahre später in das KZ bei Danzig gebracht, wie sie in einem Interview der amerikanischen Shoa Foundation berichtete. Heute lebt Shindelman im US-Staat New Jersey. Die Strafkammer will sie per Videokonferenz vernehmen. Angeklagt in dem Prozess ist eine ehemalige Sekretärin in der Lagerkommandantur. Der 96 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie habe von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur gearbeitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 12:00

Schwerer Unfall bei Dänischenhagen

Gestern Abend ist es auf der B503 bei Dänischenhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei war ein Autofahrer auf nasser Straße in den Gegenverkehr geraten und mit einem Bus zusammengestoßen. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, der Busfahrer leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B503 war für mehrere Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 07:00

Schleswig: Feuer in der Berliner Straße

In Schleswig ist am Abend eine Wohnung in der Berliner Straße komplett ausgebrannt. Alle Bewohner konnten laut Polizei unverletzt gerettet werden. Weil das Mehrfamilienhaus durch den Brand nicht mehr bewohnbar ist, wurden sie in Hotels untergebracht. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 06:00

Mehr als 3.400 Omikron-Fälle in Dänemark

Die Zahl der Omikron-Fälle in Dänemark ist innerhalb eines Tages um weitere 1.000 auf mehr als 3.400 gestiegen. 84 Prozent der Omikron-Infizierten sind vollständig geimpft, neun Prozent sogar geboostert. Das staatliche Serum-Institut in Dänemark rechnet damit, dass Omikron noch in der laufenden Woche zu der vorherrschenden Corona-Virusvariante in Kopenhagen wird. Die Hauptstadtregion ist besonders betroffen. Die Inzidenz liegt dort deutlich über 1.000, doppelt so hoch wie etwa in Süddänemark. In der grenznahen Region wurden bereits mehr als 170 Omikron-Fälle nachgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 06:00

Wetter

Heute zunächst dichte Wolken und gebietsweise sowie vorübergehend etwas Regen, im Verlauf trocken und am Nachmittag von Nordfriesland und Angeln her Auflockerungen mit ein wenig Sonne. Die Höchstwerte liegen bei sieben Grad in Malente bis neun Grad auf Amrum. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Mittwoch dicht bewölkt, aber trocken, anfangs regional Auflockerungen, dann Nebel möglich. Tiefstwerte 6 Grad in List auf Sylt bis 4 Grad in Lütjenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2021 06:00

