"Hand in Hand" Spendentag: Heute wird für Kinder gesammelt

Heute ist der große Spendentag der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". In diesem Jahr sammelt der NDR gemeinsam mit dem norddeutschen Kinderschutzbund Geld für Kinder, die insbesondere wegen der Corona-Pandemie Unterstützung brauchen. Prominente und Mitarbeiter des NDR Schleswig-Holstein sind dabei und telefonieren mit den Spendern. Die kostenfreie Rufnummer lautet (08000) 63 7001. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

Günther begrüßt Corona-Kurs - vorerst keine Änderungen

Nach den Bund-Länder-Gesprächen hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zufrieden gezeigt. Änderungen am Kurs der Landesregierung seien damit nicht erforderlich, sagte der CDU-Politiker. Positiv sei, dass sich die Bundesregierung auf Drängen Schleswig-Holsteins bereit erklärt habe, die sogenannte Freihaltepauschale für Krankenhausbetten bis Ende März zu verlängern. Durch die Pauschale werden Kliniken finanziell entschädigt, wenn Behandlungskapazitäten für an Corona erkrankte Menschen freigehalten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

Abwicklung der Pflegeberufekammer kostet weniger als gedacht

Die Abwicklung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein wird nicht so teuer wie erwartet. Der Landtag hatte nach einer Befragung der Pflegekräfte und dem Beschluss, die Kammer aufzulösen, eine Summe von 5 Millionen Euro dafür veranschlagt. Kammerpräsidentin Patricia Drube zufolge werden die Kosten nun bei knapp 1,4 Millionen Euro liegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz jetzt bei 156,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 837 Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 9.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 152,4 auf 156,9. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.827. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 08:00

THW Kiel verliert bei Pick Szeged

Der THW Kiel hat das Jahr in der Champions League mit einer Niederlage beendet. Beim ungarischen Titelträger Pick Szeged verloren die Norddeutschen mit 26:30 (13:19), wodurch die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf den vierten Platz in der Vorrundengruppe A zurück fiel. Harald Reinkind und Niclas Ekberg waren mit je fünf Treffern die besten Werfer der Kieler. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

SG Flensburg-Handewitt schlägt Veszprém

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Champions-League zwei ganz wichtige Punkte eingefahren. Die Norddeutschen setzten sich am Abend mit 30:27 (16:12) gegen Veszprém durch. Nach zehn Spielen verbesserte sich Flensburg auf Rang fünf der Gruppe B. Die Mannschaften auf den ersten sechs Plätzen kommen weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

Hofbäckerei Wittmaack gewinnt Preis

Die Hofbäckerei Wittmaack in Bargteheide im Kreis Stormarn hat den diesjährigen VR-Förderpreis Handwerk gewonnen. Die Handwerkskammer Schleswig-Holstein und die Volksbanken Raiffeisenbanken vergaben die Auszeichnung zum 20. Mal. Flexible Arbeitszeiten, ökologische Rohstoffe, eigene Stromerzeugung mit Wind und Sonne - die Hofbäckerei Wittmaack überzeugte die Jury mit ihrem nachhaltigen unternehmerischen Gesamtkonzept und erhält dafür ein Preisgeld von 10.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2021 06:00

Ostküstenleitung: Bürger und Albrecht streiten über Trassenverlauf

Auf der Ostküstenkonferenz hat eine Bürgerinitiative den geplanten Verlauf der Ostküstenleitung kritisiert. Der Bau der Ostküstenleitung zerstöre wichtige Naturschutzgebiete und würde zu dicht an vielen Häusern entlang laufen. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hielt dagegen: Um die Energiewende voranzutreiben, sei diese Leitung für Schleswig-Holstein nötig, "um unsere Ziele im Rahmen der Energiewende und auch die internationalen Klimaschutzziele zu erreichen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 19:30

Wetter: Viele Wolken in SH

Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag zeigt sich der schleswig-holsteinische Himmel bedeckt. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und zwei Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg).

