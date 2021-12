Stand: 02.12.2021 06:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturm in SH: 250 Einsätze am Abend und in der Nacht

Schwere Sturmböen haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in weiten Teilen von Schleswig-Holstein in Atem gehalten. Vor allem im Süden war es unruhig. Äste und ganze Bäume stürzten nach Polizeiangaben auf Straßen oder Häuser. Bereits am Abend blieb ein Zug der AKN bei Quickborn stecken, nachdem er auf einen umgestürzten Baum gefahren war. Nach einer Stunde konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Auf der A1 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird heute ein Lkw geborgen. Wegen des Wetters war dies am Abend nicht mehr möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:00

Impfportal wird für alle freigeschaltet

Von heute an (10 Uhr) können sich auch unter 60-Jährige in Schleswig-Holstein für einen Termin bei den Impfstellen im Land registrieren. Bisher war die Terminbuchung über impfen-sh.de nur für über 60-Jährige freigeschaltet. In dieser Altersgruppe haben sich in der ersten Woche mehr als 80.000 Menschen für einen Impftermin angemeldet. Beim sogenannten Boostern sollte die letzte Impfung laut Gesundheitsministerium in der Regel sechs Monate her sein, mindestens aber fünf Monate. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:00

Corona: Inzidenz in SH geht ganz leicht zurück

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben fast 860 neue Corona-Infektionen gezählt (Stand Mittwochabend). Vor einer Woche war mit mehr als 950 die höchste Zahl seit Pandemiebeginn gemeldet worden. Laut Land ging die Sieben-Tage-Inzidenz um 0,5 Punkte auf 152,2 zurück. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 4,05 auf 3,71. Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut gut 73.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Das sind etwa 2.700 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt demnach von etwa 443 auf gut 439. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:00

Flensburger Handballer verlieren in Champions League

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder ein Spiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Beim HC Saporoschje in der Ukraine unterlag die SG am Abend 22:31. Durch die Niederlage fällt die SG in der Gruppe B auf den 6. Platz zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:00

Krempel: Reparierte Pumpen werden getestet

Aufatmen in Krempel im Kreis Dithmarschen: Vier Wochen nach dem Ausfall der Pumpstation des örtlichen Klärwerkes werden heute zum ersten Mal die reparierten Pumpen getestet. Allerdings bedeutet das nicht, dass bereits heute für die 120 betroffenen Haushalte alles wieder normal läuft. Bis dahin wird es wohl noch ein paar Tage dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:00

Wetter: Sturm, Sonne und Wolken

Der Wind legt sich heute im Laufe des Tages. Am Vormittag sind aber noch Sturmböen möglich. Zunächst zeigt sich noch ab und zu die Sonne, später am Tag wird es wolkiger. Die Temperaturen steigen auf zwei Grad in Kiel und Reinfeld (Kreis Stormarn). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2021 06:05

