3G-Regel: Kontrollen in Bus, Bahn und am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr gilt ab heute die 3G-Regel. Nur Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft, davon genesen oder negativ darauf getestet wurden, haben Zugang zu Büro und Werkstatt sowie in Bus und Bahn. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt für alle Beschäftigten - und zwar im Bürogebäude, in der Werkhalle und auch an Orten im Freien, wenn sie auf einem Betriebsgelände liegen. Alle Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die 3G-Regel eingehalten wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 06:00

Corona-Debatte im Landtag

Mit einer Debatte zur Corona-Lage startet der Landtag heute in die November-Tagung. Die in den zugrunde liegenden Anträgen geforderten Anti-Corona Maßnahmen sind aber teilweise bereits vom Land umgesetzt worden. In der Debatte dürfte es daher auch um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gehen. Das Spitzenduo der Grünen für die Landtagswahl 2022, Monika Heinold und Aminata Touré, fordert diese konkret ab dem 1. Januar kommenden Jahres. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 148,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 782 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 23.11). 180 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt - 19 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesmeldestelle bei 148,6 (Vortag: 144,4). Zur Einordnung hat das Gesundheitsministerium die Unterteilung in geimpfte (63,3) und nicht-geimpfte (148,0) Personen bekanntgegeben. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,12 (Vortag: 3,37). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 06:00

Geflügelpest: Landwirtschaftsministerium verschärft Hygieneauflagen

Das Landwirtschaftsministerium hat wegen der Geflügelpest landesweit die Hygieneauflagen verschärft. Alle Geflügelhalter - egal ob gewerblich oder privat - müssen von heute an bestimmte Hygieneregeln beachten. Zum Beispiel darf ohne Schutzkleidung keiner mehr in Ställe, in denen etwa Hühner, Fasane, Laufvögel, Enten oder Gänse gehalten werden. Auch die Schuhe müssen gewechselt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 05:30

Ermittlungen gegen Drogendealer aus Ahrensburg

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 26-Jährigen aus Ahrensburg, der im großen Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Ermittler haben den Verdächtigen festgenommen, als er in Hamburg zwei Kilogramm Marihuana verkauft haben soll. Im Zuge der Ermittlungen hat es auch mehrere Razzien gegeben, bei denen unter anderem Drogen, Geld und Waffen sichergestellt wurden. Der Hauptverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 06:00

Wetter: Bewölkt, Regen möglich

Heute verhängen dichte Wolken den Himmel, es gibt nur wenig Auflockerungen und im Verlauf kann es vor allem im Norden etwas Regen oder Sprühregen geben. Höchstwerte: 8 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 10 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2021 06:00

