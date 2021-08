Stand: 09.08.2021 06:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Carlebach-Synagoge in Lübeck wird wiedereröffnet

Ein langer Weg mit vielen Hindernissen: Zehn Jahre nach dem Renovierungsbeschluss und sieben Jahre nach Umbaustart wird die renovierte Lübecker Carlebach-Synagoge nun offiziell wiedereröffnet. Seit einem Jahr kann die Jüdische Gemeinde in dem Gebäude bereits wieder Gottesdienste feiern. Die Wiedereröffnung fällt in das Festjahr "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland". Die Lübecker Synagoge ist die einzige in Schleswig-Holstein, die die Nazizeit überstanden hat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 08:00

Mann aus Hafenbecken in Grömitz gerettet

Wassersportler und Seenotretter haben am Sonntagabend in Grömitz (Kreis Ostholstein) einen Mann aus dem Hafenbecken gezogen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) berichtete, war der Mann am Sonntag von einer Steganlage ins Wasser gestürzt. Mehrere Menschen hielten den Bewusstlosen über Wasser, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde an Land gebracht und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum er ins Wasser stürzte, war zunächst unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 08:30

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 42,3

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigt weiter. Binnen 24 Stunden sind 80 neue Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 8.8.) Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 42,3 - vor einer Woche war sie mit 23 nur etwa halb so hoch. Aktuell ist die Inzidenz in Neumünster mit knapp 95 am höchsten - gefolgt von Flensburg mit etwa 78. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:00

Inzidenz weiter für Corona-Maßnahmen entscheidend?

Ob die Sieben-Tage-Inzidenz künftig noch entscheidend für mögliche Corona-Maßnahmen sein soll, darüber diskutieren gerade einige Länderchefs. Ebenso, ob Ungeimpfte bald Coronatests selbst bezahlen sollen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, bestenfalls schon ab dem 20. September. Die nächste Bund-Länder-Runde findet morgen statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:00

Buchholz: Kein "Overtourism" in SH

Staus auf den Straßen, volle Urlaubsorte, kaum noch freie Unterkünfte - gibt es in Schleswig-Holstein zu viel Tourismus? Immer wieder werden kritische Stimmen laut. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bestätigt zwar, dass bestimmte Hotspots an einigen Sommer-Wochenenden aus allen Nähten platzen, aber von einem sogenannten "Overtourism" will er nicht reden. Die Besucherströme in den touristischen Hotspots seien gut steuerbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:00

Olympia-Bilanz: SHler holen fünf Medaillen

Die Olympischen Sommerspiele von Tokio sind Geschichte. Mit der Abschlussfeier im Olympiastadion endeten am Sonntag zwei Wochen voller Jubel und Enttäuschungen. Die deutsche Medaillenbilanz: zehn Mal Gold, elf Mal Silber und 16 Mal Bronze. Fünf der insgesamt 37 gewonnen Edelmetalle holten Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:00

Urlauber und Pendler ärgern sich am Wochenende über Marschbahn

Wegen eines defekten Signals und einem Fehler an einem Bahnübergang in Stedesand (Kreis Nordfriesland) gab es am Sonntag zahlreiche Verspätungen und sogar Zugausfälle von und nach Sylt. Die Bahn konnte die Fehler auf der Marschbahnstrecke nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag reparieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:30

Wetter: Sonne und Wolken, Schauer möglich

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es zunächst meist trocken, im Tagesverlauf kann es allerdings von Westen her einige Schauer geben. Teilweise weht ein frischer Wind, an der Nordsee sind Sturmböen möglich. Höchstwerte: 19 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 06:00

