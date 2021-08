Stand: 03.08.2021 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Seglerin Susann Beucke aus Strande holt Silber bei Olympia

Susann Beucke aus Strande hat zusammen mit ihrer Team-Kollegin Tina Lutz aus Holzhausen Silber bei Olympia gewonnen. Das Duo fuhr am Dienstag vor Enoshima im Medal Race der 49er FX-Klasse mit Platz fünf noch vom dritten auf den zweiten Rang der Gesamtwertung und holten Silber. Es war das erste Edelmetall für die deutschen Segel-Frauen seit der Silbermedaille von Amelie Lux im Windsurfen vor Sydney 2000. In der Abschluss-Wettfahrt sicherten sich die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze wie schon 2016 in Rio Gold. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.08.2021 07:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 24,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug 24,5. Am Sonntag lag der Wert bei 23,7. Am Montag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 16,5 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: Montag, 18.43 Uhr) wurden landesweit 115 Fälle neu übermittelt. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten Neumünster (46,1), Kiel (38,9) und Pinneberg (37,6). Den niedrigsten Wert hat der Kreis Ostholstein mit 10,0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.08.2021 06:00

Prozess um Weltkriegspanzer von der Kieler Förde geht weiter

Der Prozess gegen einen Panzer-Eigentümer vor dem Kieler Landgericht wird am Dienstag fortgesetzt. Für den 84 Jahre alten Angeklagten stand zuletzt eine Bewährungsstrafe wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition im Raum. Die Kammer hat erklärt, im Falle eines entsprechenden Geständnisses einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung für angemessen zu halten. Vier Monate davon würden wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung bereits als verbüßt gelten. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht haben Gespräche über eine Verständigung geführt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.08.2021 06:00

Verteidigungsministerin besucht Spezialpionierregiment in Husum

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer informiert sich am Mittwoch in Husum über die dortige Grundausbildung im neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Dafür besucht die CDU-Politikerin gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Spezialpionierregiment 164 "Nordfriesland". Unter dem Motto "Dein Jahr für Deutschland" war das Pilotprojekt Anfang April an verschiedenen Bundeswehrstandorten gestartet. Mit ihm will die Bundeswehr zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastropheneinsätze im Inland schulen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.08.2021 06:00

Bund und Länder beschließen Impfungangebot für 12- bis 17-Jährige

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben am Montag beschlossen, allen 12- bis 17-Jährigen ein Impfangebot zu machen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt das bisher nur für Kinder und Jugendliche, die bestimmte Vorerkrankungen haben. In Schleswig Holstein können laut Garg bereits Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden. Weil die Europäische Arzneimittelagentur Biontech und Modern für Minderjährige zugelassen hat, hätten 12- bis 17-Jährige auch einen Rechtsanspruch auf die Wirkstoffe, so der Minister. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.08.2021 06:00

Wetter

Heute wolkig mit Aufheiterungen, im Verlauf aber auch einzelne Schauer, vornehmlich südlich des Nord-Ostsee-Kanals. Maximal 18 Grad auf Amrum bis 21 Grad in Mölln. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Nordwestwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in St. Peter-Ording und 20 Grad in Lauenburg.

