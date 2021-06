Stand: 22.06.2021 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Inzidenz in SH steigt auf 4,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt zum ersten Mal seit Anfang Juni wieder leicht an. Der Wert (Datenstand 21.6.) liegt bei 4,7 (Vortag: 4,4). Es wurden insgesamt 21 neue Fälle gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 06:00

SPD-Fraktion wählt neue Vorsitzende - Parteichefin Midyatli kandidiert

Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag wählt heute einen neuen Vorsitz. Ralf Stegner, der den Posten des Fraktionschefs seit Anfang 2008 innehatte, steht nicht wieder zur Wahl – er kandidiert für den Bundestag. Für seine Nachfolge steht Serpil Midyatli, die SPD-Landeschefin in den Startlöchern. Serpil Midyatli sagte, mit dem Amt gehe eine große Verantwortung einher, da zur Zeit der SPD-Fraktions-Vorsitzende gleichzeitig auch Oppositionsführer im Landtag ist. Sie freue sich darauf, den nächsten Schritt gehen zu können, so Midyatli. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 06:00

Messerattacke auf Nachbarn: Urteil gegen 18-Jährigen erwartet

Im Prozess gegen einen 18-Jährigen, der wegen versuchten heimtückischen Mordes vor dem Kieler Landgericht angeklagt ist, wird am Dienstag das Urteil erwartet. Der junge Mann aus einer kleinen Gemeinde im Kreis Segeberg soll im Februar 2021 einem Nachbarn nach einem Streit mit seiner Mutter ein Küchenmesser in den Hals gerammt haben. Der Nachbar hatte Glück und erlitt nur leichtere Verletzungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.06.2021 08:30

Steuerzahlerbund-Gutachten zu Notkrediten wird vorgestellt

Heute stellt der Bund der Steuerzahler ein juristisches Gutachten zum Umfang der milliardenschweren Notkredite in Schleswig-Holstein vor. Autor ist Florian Becker, Professor für Öffentliches Recht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Es geht um die Frage, ob die Notkredite in Höhe von 5,5 Milliarden Euro, die der Schleswig-Holsteinische Landtag zur Pandemie-Bekämpfung bewilligt hat, den Vorgaben der Landesverfassung entsprechen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 12:00

Batterien für Elektro-Porsche kommen aus Itzehoe

Die Batterien für den künftigen elektrischen Porsche kommen aus Itzehoe. Das hat Porsche-Chef Oliver Blume am Montag bekannt gegeben. Der Sportwagenhersteller will in Tübingen eine Batteriefabrik errichten und das Itzehoer Unternehmen Customcells wird die dafür benötigten Hochleistungs-Batteriezellen entwickeln. Die Produktion soll 2024 beginnen. Der Staat fördert das Vorhaben mit 60 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 08:30

Heute heiter bis wolkig, anfangs allgemein und ab dem Nachmittag zur Westküste hin etwas wolkenreicher, aber insgesamt meist trocken. Höchstwerte 17 Grad in Westerland bis 22 Grad in Bad Schwartau. Zeitweise mäßiger, an der Nordsee auch frischer Wind aus Nordwest bis West. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 06:30

