189 neue Corona-Infektionen in SH

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonnabend (13.2.) 189 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland beträgt nach diesen Daten 57,2. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 7 auf 1.128. 435 Corona-Patienten werden derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt, 85 von ihnen intensivmedizinisch, 56 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2021 10:00

Schleswig-Holsteiner genießen sonniges Winterwetter

Das sonnige Winterwetter zieht an diesem Wochenende viele Menschen in Schleswig-Holstein nach draußen. Laut Polizei und Ordnungsamt gab es bisher kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. Auch heute soll es landesweit Kontrollen geben. Die Polizei warnt außerdem weiterhin vor dem Betreten der Eisflächen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2021 12:00

Schlachthof in Husum bleibt geschlossen

Nach einem Corona-Ausbruch bleibt der Danish Crown Schlachthof in Husum (Kreis Nordfriesland) geschlossen. Laut dem Kreis sind dort mittlerweile 103 Menschen positiv getestet worden. Bei 190 weiteren Beschäftigten ist der Test negativ ausgefallen. Die ursprünglich bis heute angeordnete Schließung des Schlachthofes ist bis zum 24. Februar verlängert worden. Hinweise auf Mutationen gibt es bislang nicht. Nahezu die gesamte Belegschaft des Schlachthofs ist in häuslicher Quarantäne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2021 09:00

Bürgerentscheid zum Tourismusprojekt in Heiligenhafen

Ein 400-Betten-Hotel, ein Erlebnisbad und ein Parkhaus – das alles ist direkt an der Ostsee auf der Landzunge Steinwarder in Heiligenhafen geplant. Aber die Heiligenhafener könnten das Tourismusprojekt heute in einem Bürgerentscheid kippen. In den Wahllokalen herrschen strikte Hygieneauflagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2021 09:00

Wetter: Viel Sonne und Temperaturen um null Grad

Heute Nachmittag bleibt es sonnig, zum Teil gibt es flache Quellwolken. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal minus zwei Grad in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) und plus zwei Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

