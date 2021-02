Stand: 11.02.2021 05:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona sorgt für weniger Staus

Weniger Dienstreisen, mehr Homeoffice, kaum Familienbesuche: Durch die Corona-Pandemie gibt es auch in Schleswig-Holstein weniger Staus. Im vergangenen Jahr stockte es laut ADAC auf gut 11.300 Kilometern. Das sind 62 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit verzeichnete Schleswig-Holstein den größten Rückgang der fünf norddeutschen Bundesländer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.02.2021 09:00

Impfzentren auf den Inseln

Insel- und Halligbewohner müssen für die Corona-Impfung bald nicht mehr auf das Festland fahren. Laut dem Kreis Nordfriesland öffnen ab 11. März neue Impfzentren auf Sylt, Föhr, Amrum und den Halligen. Wer aber seine erste Impfung in Husum bekommt oder bekommen hat, muss aus logistischen Gründen auch für die zweite Impfung dorthin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.02.2021 08:00

Schleswig-Holstein plant Corona-Öffnungen ab 22. Februar

Für Schleswig-Holsteins Grundschüler soll es in der Corona-Pandemie vom 22. Februar an in den meisten Regionen wieder Regelunterricht geben. "Wir haben in Schleswig-Holstein einen positiven Trend der Infektionszahlen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Abend nach den Bund-Länder-Beratungen zur Begründung. Außerdem sollen die Kitas am 22. Februar vom Not- in den Regelbetrieb wechseln. Friseure dürfen auch in Schleswig-Holstein ab 1. März wieder Kunden bedienen. Der Landtag debattiert heute ab 12 Uhr über die neuen Beschlüsse. Wir übertragen die Sitzung live. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.02.2021 06:00

Verseuchtes Wikingeck: Finanzierung der Sanierung gesichert

Erstmals liegen Zahlen auf dem Tisch: Das Bundesverkehrsministerium hat schriftlich in Aussicht gestellt, zwei Drittel der Kosten für die Sanierung des Wikingecks in Schleswig zu übernehmen - vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung. Maximal sollen es 30 Millionen Euro sein. Bislang liegen die Kosten für die Sanierung bei 25 Millionen Euro. Für das verbleibende Drittel der Kosten haben Stadt, Kreis und Land bereits Zusagen abgegeben. Im Sommer sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden und im Frühjahr 2022 starten. Ziel ist, die Giftstoffe bis 2024 aus dem Schleiufer herauszuholen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.02.2021 06:00

Eisplatte von Brücke auf Auto geworfen

Die Polizei sucht zwei Männer, die Autofahrer auf der B 76 gefährdet haben. Sie sollen am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwischen Ohlshausenstraße und Holstein-Stadion von einer Brücke eine Eisplatte auf einen fahrenden Transporter fallen lassen. Der Frau am Steuer ist bei der Attacke glücklicherweise nichts passiert, die Staatsanwaltschaft stuft die Tat aber als versuchtes Tötungsdelikt ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.02.2021 05:30

Wetter: Sonne und Wolken im Mix, später Schnee möglich

Heute gibt es neben wolkigen auch längere sonnige und trockene Abschnitte. Im Tagesverlauf ziehen aber von der dänischen Grenze und von der Ostsee her einzelne Schneeschauer auf. Dann kann es glatt werden. Die Höchstwerte liegen bei -2 Grad auf Fehmarn bis -1 Grad in Tönning. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer nordöstlicher bis nördlicher Wind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: -7 Grad in Neumünster und -3 Grad in Maasholm.

