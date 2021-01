Stand: 19.01.2021 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona bremst Biike-Brennen aus

An vielen Orten an der Westküste ist die Tradition für dieses Jahre bereits abgesagt worden - so zum Beispiel in vielen Insel-Dörfern auf Sylt, in der Gemeinde Risum-Lindholm und in St. Peter-Ording. Mit dem Biike-Brennen wird an der Nordseeküste Mitte Februar der Winter vertrieben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 08:00

Corona-Maßnahmen: Günther gegen Ausgangssperren

Bei der heutigen Bund-Länder-Konferenz sprechen die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel über mögliche Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Themen werden dabei unter anderem eine Ausweitung des Homeoffice, FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel beim Einkaufen und Ausgangssperren sein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach sich im Vorfeld gegen Ausgangssperren aus. Nach der Konferenz wird Günther über die aktuelle Corona-Lage und mögliche weitere Maßnahmen in SH informieren. NDR Schleswig-Holstein zeigt die Pressekonferenz im Livestream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 08:00

Corona: Vorerst keine neuen Impftermine in SH

Eigentlich sollten Impfberechtigte heute ab acht Uhr wieder Termine buchen können. Daraus wird allerdings nichts, wie am Montag das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein mitteilte. Bereits gebuchte Termine für Erst- oder Zweitimpfungen finden aber statt. Der Hersteller Biontech/Pfizer hatte Ende vergangener Woche angekündigt, dass bereits zugesagte Lieferungen für die nächsten drei bis vier Wochen nicht eingehalten werden können. Das Unternehmen baut demnach seine Produktionsstätten um, damit es bald noch mehr Impfstoff herstellen kann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 06:00

Ex-Werftbeschäftigte vor schwieriger Jobsuche

In Flensburg versucht eine Transfergesellschaft den 230 freigesetzten Mitarbeitern der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) neue Perspektiven zu verschaffen. Zwischenzeitlich konnte diese auch Erfolge verbuchen. Doch dann haben sich bereits zugesagte Stellen wieder in Luft aufgelöst. Einige Unternehmen haben ihre neuen Mitarbeiter in der Probezeit wieder fallen gelassen, weil wegen Corona Kurzarbeit nötig wurde. Stand jetzt haben rund 100 Beschäftige durch neue Jobs oder Umschulungen eine Perspektive. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 08:00

219 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 219 neue Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 31.375 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 24.600 gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 675 Todesfälle - 23 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 87,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 08:00

Flensburg: Mehr als 20 Verdachtsfälle von Coronavirus-Mutationen

In Flensburg gibt es inzwischen mehr als 20 Verdachtsfälle von Coronavirus-Mutationen. Diese werden jetzt an der Berliner Charité genau untersucht. Nach Angaben von Flensburgs Stadtsprecher Clemens Teschendorf geht es darum, dass die Wissenschaftler den Verdacht bestätigen und feststellen, um welche Mutation des Virus es sich handelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 07:00

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Itzstedt

Wie der Kreis Segeberg mitteilte, haben sich 33 Menschen in der Einrichtung infiziert, darunter 25 Bewohner. Die ersten Fälle waren demnach Mitte vergangener Woche bekannt geworden. Daraufhin ließen die Behörden mehr als 100 Personen auf das Virus testen. Eine Bewohnerin kam zur Behandlung ins Krankenhaus, das Heim steht unter Quarantäne. Kurz zuvor hatten laut Kreis in dem Heim Corona-Impfungen stattgefunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2021 06:00

Das Wetter: Bedeckt und längere Zeit Regen

In den östlichen Landesteilen kann gebietsweise und vorübergehend auch Schneeregen geben. Stellenweise ist Schneefall möglich. Trockene Abschnitte gibt es am ehesten Richtung Nordfriesland und an der Flensburger Förde. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Puttgarden und 8 Grad in Glückstadt. Der Wind weht schwach bis mäßig - an der Nordsee frisch - aus Süd- bis Südwest. Feierabendtemperatur von 18 Uhr: 4 Grad in Sierksdorf bis 7 Grad in Uetersen.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2021 | 08:00 Uhr