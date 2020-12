Stand: 23.12.2020 07:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

776 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Tageshöchstwert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages so viele neue Corona-Infektionen gemeldet worden wie noch nie - und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 103,1 (Montag: 93,5). Nach Angaben der Landesregierung vom Dienstag kamen seit Montag 776 neu registrierte Infektionen mit dem Virus hinzu. Das liegt auch an Nachmeldungen für vier Tage aus Pinneberg - nach technischen Problemen im Meldesystem. Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um 15 auf 348. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2020 06:00

Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Drogendealer aus Kisdorf

Ein 45-jähriger Mann aus Kisdorf muss sich vor dem Landgericht Kiel verantworten, weil er sich in einem Gewerbegebiet in Kaltenkirchen mit einem Lkw-Fahrer verabredet haben soll, um elf Kilogramm Kokain für 200.000 Euro zu kaufen. Die Polizei hatte im Juli Hinweise dafür erhalten und die beiden mutmaßlichen Täter auf frischer Tat ertappt. Dem angeklagten Kisdorfer wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Der Lkw-Fahrer steht in einem weiteren Prozess vor Gericht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2020 06:00

Brunsbüttel: Kein weiterer Corona-Infizierter auf Frachter

Die Besatzung des Frachters "Yeoman Bank" in Brunsbüttel wurde zum zweiten Mal getestet und auch hier sind wie beim ersten Corona-Test alle Ergebnisse negativ. Das hat ein Sprecher des Kreises Dithmarschen bestätigt. Nachdem vergangene Woche ein Besatzungsmitglied des Schiffes gestorben war, hatte das Havariekommando den Frachter nach Brunsbüttel geschickt. Tests ergaben, dass der Tote tatsächlich an oder mit Corona verstorben war, die Besatzung wurde sofort unter Quarantäne gestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2020 06:00

Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus

In den vergangenen acht Tagen sind an der Westküste weitere rund 2.700 tote Wildvögel gefunden worden. Davon zählte der Landesbetrieb Küstenschutz im Kreis Nordfriesland 2.600 tote Knutt-Strandläufer. Rund 50 Proben wurden an das Friedrich-Löffler-Institut geschickt. Die Experten gehen davon aus, dass die Tiere an der Geflügelpest verendet sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2020 06:00

Schnelltests vor Weihnachten: Großer Andrang im Kreis Rendsburg-Eckernförde

"Vor dem Fest zum Test" - mit dieser Aktion will der Kreis Rendsburg-Eckernförde 10- bis 30-jährigen Menschen am Mittwoch die Möglichkeit geben, sich vor Weihnachten auf Corona testen zu lassen. Diese Corona-Schnelltests - insgesamt 720 Testkapazitäten - sind laut Kreis bereits ausgebucht. Corona-Schnelltest-Zentren gibt es unter anderem auch in Kiel und Bad Segeberg, auch diese werden nach Angaben der Verantwortlichen gut angenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2020 06:00

Wetter

Heute am ehesten nördlich der Eider noch ein paar Auflockerungen. Meist jedoch bedeckt oder neblig-trüb und zum Nachmittag hin von der Elbe her vermehrt Regen. Höchstwerte 6 Grad in Dörnick bis 7 Grad auf Föhr. Schwacher Wind aus Südost bis Nordost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

