Corona-Höchstwert in SH: 177 Menschen im Krankenhaus

In Schleswig-Holstein sind mit Stand Montagabend 241 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Laut Landesmeldestelle sind das fast 60 Infektionen mehr als am Montag der Vorwoche. 177 Menschen sind aktuell im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus, so viele wie noch nie. Der bisherige Höchstwert im Frühjahr lag bei 162. Intensivmedizinisch behandelt werden zurzeit 33 Patienten, 17 werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut angestiegen und liegt nun landesweit bei 81,8. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge sind seit Ausbruch der Pandemie 13.900 Menschen in Schleswig-Holstein genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2020 08:00

Ausgabe von FFP-2-Masken für Risikogruppen startet

Wer zu einer Corona-Risikogruppe gehört, bekommt von heute an kostenlos drei FFP-2-Masken in Apotheken. Diese Masken sollen besser vor dem Coronavirus schützen als Alltagsmasken. In einem ersten Schritt können sich über 60-Jährige und Patienten mit chronischen Erkrankungen die FFP-2 Masken abholen. Die Apotheken in Schleswig-Holstein sind nach eigenen Angaben gut vorbereitet, erwarten aber einen Ansturm. Deswegen bittet die Kammer berechtigte Personen, die kostenlosen Masken nicht gleich heute, sondern erst in den nächsten Tagen in der jeweiligen Stamm-Apotheke abzuholen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2020 06:00

Mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger von Kaltenkirchen vor Gericht

Ein 26-Jähriger muss sich von heute an vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten. Er soll zusammen mit einem Komplizen im Juni einen Geldautomaten in Kaltenkirchen gesprengt und dabei mehrere Hunderttausend Euro Bargeld erbeutet haben. Die Polizei hatte beide flüchtigen Tatverdächtigen noch in der gleichen Nacht gestellt: Eine Spur von Geldscheinen hatte die Ermittler in ein Wohngebiet geführt. Der 18 Jahre alte Komplize wird sich einem gesonderten Verfahren nach Jugendstrafrecht stellen müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2020 06:30

Noch schnell Geschenke kaufen: Ansturm auf Einkaufszentren

Kurz vor dem harten Lockdown am Mittwoch ist es am Montag in einigen Innenstädten in Schleswig Holstein bis in den Abend hinein voll gewesen. Unter anderem waren laut Handelsverband Nord die Shopping-Center in Kiel und Flensburg sowie die Lübecker Innenstadt gut besucht - trotz des Appells der Landesregierung, zu Hause zu bleiben. Von Mittwoch an bis zum 10. Januar bleiben die meisten Läden in Schleswig-Holstein geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2020 05:30

Wetter: bewölkt und Regen

Heute bleibt es größtenteils dicht bewölkt und immer mal wieder regnet es - nach Dithmarschen, Nordfriesland und Angeln hin länger anhaltend. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg).

