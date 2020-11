Stand: 21.11.2020 12:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schließung von Lungenklinik Borstel vertagt

Die diskutierte Schließung der Lungenklinik Borstel (Kreis Segeberg) ist vorerst vom Tisch. Das Aufsichtsgremium sprach am Freitagabend eine einjährige Bestandsgarantie aus. Jetzt soll überprüft werden, wie die in den roten Zahlen stehende Klinik rentabler geführt werden kann. | 21.11.2020 12:00

Corona in SH: 250 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schleswig-Holstein insgesamt 12.634 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 20.11.) gemeldet worden. Im Vergleich zum Vortag gibt es 250 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das geht aus den neuesten Zahlen der Landesmeldestelle hervor, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut fast 23.000 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche sind das gut 500 Fälle mehr. Einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen gibt es damit laut RKI bislang nicht, obwohl seit Anfang November ein Teil-Lockdown in Deutschland gilt. | 21.11.2020 11:00

Preisverleihung von Schreibwettbewerb "Ferteel iinjsen" findet online statt

Die 11. Preisverleihung des friesischen Kurzgeschichtenwettbewerbs "Ferteel iinsen" von NDR 1 Welle Nord und Nordfriisk Institut findet wegen Corona heute erstmals ohne Publikum statt. "Ales ööders" - also "Alles anders" - lautete in diesem Jahr passenderweise das Motto. Gefeiert werden die Sieger und Siegerinnen in der Nordseeakademie in Leck dennoch. Die Preisverleihung wird ab 14 Uhr Live in der NDR Schleswig Holstein App und auf ndr.de/sh übertragen. | 21.11.2020 09:00

Unruhige Nacht für die Feuerwehr im Südwesten des Landes

In Lockstedt (Kreis Steinburg) ist am Freitagabend gegen 20 Uhr im Kahlenbeck Weg ein Holzlager in Flammen aufgegangen. Rund 50 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. In Oesterwurth Wehren (Kreis Dithmarschen) ist gegen 22 Uhr in einem ehemaligen Schweinestall ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen. Menschen wurden in beiden Fälle nicht verletzt. | 21.11.2020 06:30

Ausbau von 5G-Netz in SH kommt voran

Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G soll das Internet für unterwegs noch schneller werden. Die Telekom hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 400 Sendemasten in Schleswig-Holstein mit dem neuen Standard aufgerüstet. Auch Vodafone baut sein Netz aus, wenn auch etwas langsamer. Telefónica O2 wartet noch etwas ab. Verbunden mit dem 5G-Ausbau sorgen sich einige Bürger vor zusätzlicher Strahlung. Thomas Fannasch von der Telekom sagte, die Strahlung nehme insgesamt nicht zu, da gleichzeitig der alte 3G-Standard bis Ende Juni vollständig abgebaut werde. | 21.11.2020 06:00

Wetter: Wolken und Regen

Heute bringt die Warmfront von Tief "Sarah" etwas mildere Luft, aber auch viele Wolken und zeitweise etwas Regen. In den südöstlichen Landesteilen bleibt es länger trocken. An der See kann es Sturmböen geben. Höchstwerte: 9 bis 11 Grad. | 21.11.2020 06:00

