Schleswig-Holstein folgt Bund-Länder-Beschlüssen

Schleswig-Holstein will die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen aus staatspolitischer Verantwortung voll mittragen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Abend in Kiel an. Die Maßnahmen sollen vom kommenden Montag an bis Ende November gelten. Restaurants und Kneipen sollen genauso wieder schließen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos. Es dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und einem zweiten Hausstand gemeinsam treffen. Offen bleiben sollen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden.

Corona-Infektionen auf Höchststand

Die Gesundheitsämter registrieren so viele neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein wie noch nie. 280 Corona-Infektionen sind laut Landesregierung neu gemeldet. 76 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Deutschlandweit gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages rund 16.800 neue Infektionsfälle.

Hotel- und Gaststättenverband: Herber Schlag für SH

In Schleswig-Holstein werden im November auch keine touristischen Reisen erlaubt sein. Dies sei ein weiterer herber Schlag für das Hotel- und Gaststättengewerbe, sagte Stefan Scholtis vom Hotel- und Gaststättenverband. Der Bund will allerdings die Betriebe, die schließen müssen, sowie Selbstständige, Vereine und Einrichtungen für die finanziellen Ausfälle entschädigen. Bis zu 75 Prozent des Verdienstes aus dem Vorjahresmonat sollen möglich sein.

Kubicki: Neue Beschlüsse sind teilweise rechtswidrig

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hält die neuen Corona-Regeln in Teilen für rechtswidrig. Er rief alle Betroffenen auf, juristische Mittel gegen die Beschränkungen einzulegen.

Herzogtum Lauenburg: Polizei hilft bei Corona-Pandemie

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein arbeiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie unter Volllast. Im Kreis Herzogtum Lauenburg reicht dabei inzwischen auch die Hilfe der Ordnungsämter nicht mehr aus. Deshalb werden die Behörden von heute an von der Polizei unterstützt. Die Beamten sollen jetzt Reiserückkehrer aus Risikogebieten kontrollieren, erklärte Kreissprecher Tobias Frohnert.

THW Kiel spielt unentschieden in der Champions League

Mit einem Unentschieden hat sich der THW Kiel am Abend in der Handball-Champions-League von Veszprem aus Ungarn getrennt: 31:31 (18:20) hieß es am Ende in der Kieler Arena. Beste Kieler Akteure im 21. Aufeinandertreffen der beiden Vereine waren Torhüter Niklas Landin und der neunfache Torschütze Sander Sagosen. In der Tabelle hat der THW Kiel nun 7:3 Punkte auf dem Konto.

Brunsbüttel: Große Schleusen-Nordkammer ist wieder frei

Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt haben die Taucher ihre Arbeiten an der großen Nordkammer der Kanal-Schleuse in Brunsbüttel beendet. Nach einem Testlauf können nun wieder Schiffe geschleust werden. Die Taucher hatten gestern Teile des Mauerwerks aus der Schleusenkammer geborgen, die nach einer Schiffskollision ins Wasser gefallen waren. Ein Containerschiff hatte beim Einfahren in die Nordkammer die Schleusenmauer beschädigt.

Wetter: Viele Schauer möglich

Bei zehn Grad ist es am Vormittag oft grau und regnerisch, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei zwölf Grad auch Schauer möglich. Zum Abend hin wird es freundlicher. Es ist teilweise stürmisch. Morgen wird es noch regnerischer.

