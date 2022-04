Stand: 16.04.2022 11:24 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Ostermärsche: Menschen wollen gegen Aufrüstung protestieren

In mehreren Städten in Schleswig-Holstein gehen heute Menschen für den Frieden auf die Straße. Der DGB Nord hat zu Ostermärschen aufgerufen - unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg, Eutin und Wedel. Die gemeinsame Botschaft lautet - Stoppt den Krieg. Es geht den Veranstaltern aber auch darum, ein Zeichen gegen Aufrüstung zu setzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 10:00

Schwerer Verkehrsunfall auf der B5

Auf der B5 bei Witzwort (Kreis Nordfriesland) hat es am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorradfahrer kam laut Polizei von Fahrbahn abund stürzte. Nach Angaben der Regionalleitstelle wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 10:00

Kiel will raus aus Abstiegskampf

In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel bei Dynamo Dresden heute die Chance, sich aller Abstiegssorgen zu entledigen. Im Fall einer Niederlage beim Drittletzten könnte es für die KSV jedoch noch einmal eng werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 10:00

Ostern in der Kirche: Lockere Regeln bei Gottesdiensten

Während der Ostergottesdienste sind die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern eher locker. Es gilt keine Maskenpflicht mehr und es müssen auch keine Abstände in den Sitzbänken eingehalten werden. Aber die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg empfehlen, weiterhin die Maske im Gottesdienst und beim Singen zu tragen und Abstand zu halten. In Schleswig-Holstein gibt es auch Gemeinden, die individuelle Regelungen aufstellen - zum Beispiel 3G. Gäste sollten sich vor dem Gottesdienstbesuch informieren, welche Regelungen gelten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 09:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.014,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.014,9 (Vortag: 1.154,7). Innerhalb eines Tages wurden 1.163 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 15.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 587.312. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 2.373. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 08:00

Das Wetter: Freundlich und Sonne

Heute Nachmittag bleibt es weiterhin freundlich mit viel Sonnenschein, daneben gibt es auch ein paar lockere Wolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und bei 14 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Wind weht schwacher aus Ost bis Nordost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2022 08:00

