Stand: 13.05.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

20-Jähriger steht wegen Mithilfe bei Enkeltrick vor Gericht

Ein 20-jähriger Mann aus Uetersen (Kreis Pinneberg) steht in Elmshorn vor Gericht. Er soll sein Konto zur Verfügung gestellt haben, auf dem Geld gelandet sein soll, welches durch einen Enkeltrick erbeutet wurde. Betroffene hatten darauf knapp 6.000 Euro eingezahlt, die andere Täter abhoben. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Bahn erneuert Brücke bei Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) erneuert die Bahn eine Brücke über die Trave. Jetzt beginnen dafür die Vorbereitungen, ab Juli müssen sich Pendlerinnen und Pendler dann auf Einschränkungen im Bereich Bad Oldesloe einstellen, so ein Bahnsprecher. Die neue Brücke kostet knapp sieben Millionen Euro. Die Kosten trägt die Bahn. Im Oktober sollen die Bauarbeiten dann fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Fußball: Henstedt-Ulzburger Frauen kurz vor Aufstieg in 2. Liga

Die Fußballerinnen von Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind dem Aufstieg in die 2. Liga ganz nah. In der Regionalliga-Nord haben sie am Sonntag gegen TuS Büppel mit 4:1 gewonnen und sich damit vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit der Meisterschaft hat sich Henstedt-Ulzburg auch für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Da wartet Anfang Juni mit Union Berlin allerdings eine reine Profimannschaft. Union Berlin hat in der Regionalliga-Nordost bisher alle 20 Spiele gewonnen und dabei ein Torverhältnis von 134:5. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Eintracht Norderstedt bangt um Klassenerhalt in Regionalliga

Angespannt ist die Lage bei den Herren von Eintracht Norderstedt, denn für sie geht um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Nach einer 0:2 Niederlage gegen den SV Meppen konnte die Konkurrenz aus Flensburg wieder ranrücken. Bedeutet: Nächste Woche spielen die beiden Mannschaften am letzten Spieltag gegeneinander und bei einer Niederlage könnte Eintracht Norderstedt noch auf den Abstiegsrelegationsplatz zur Oberliga abrutschen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Unfall mit zwei Verletzten in Rellingen

Bei einem Verkehrsunfall in Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallten ein Autofahrer und ein Motorradfahrer auf der Altonaer Straße zusammen, nachdem der Autofahrer dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht, der Autofahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 08:30 Uhr