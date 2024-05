Stand: 13.05.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehr in Heide rettet Hund aus Dachrinne

Die Freiwillige Feuerwehr in Heide (Kreis Dithmarschen) ist am vergangenen Wochenende zu einer Tierrettung alarmiert worden. Ein Hund war offenbar aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Alfred-Dührssen-Straße gefallen und in der Dachrinne gelandet. Nachbarn hatten den Hund dort entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Ein Feuerrwehrmann gelangte dann mithilfe einer Leiter an die Dachrinne und rettete den Hund aus seiner Notlage. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

B5 bei Eiderbrücke in dieser Woche gesperrt

Die Eiderbrücke bei Tönning (Kreis Dithmarschen) im Verlauf der B5 ist ab sofort bis einschließlich Freitag voll gesperrt. Eine Umleitung ist nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr ausgeschildert. Autofahrer müssen ab der Abzweigung Bütteleck über die B202 Friedrichstadt, Lehe, Lunden und Hemme fahren. Grund für die Vollsperrung sind Sanierungsarbeiten der 50 Jahre alten Eiderbrücke. Neben den Brückenkappen soll auch der Fahrbahnbelag und der Beton an der Unterseite der Brücke erneuert werden. Die Kosten betragen 820.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Boßel-EM in Niedersachsen: Zehn Medaillen für Schleswig-Holsteiner

Bei den Boßel-Europameisterschaften in Neuharlingersiel in Niedersachsen haben die Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein insgesamt zehn Medaillen geholt. Reimer Diercks vom Vorstand des Verbands der Boßler in Schleswig-Holstein sagte, er sei sehr zufrieden mit den Platzierungen und den Medaillen. Vor allem die Goldmedaillen beim Feldboßeln seien ein toller Erfolg. Besonders seien auch die Goldmedaillen bei der weiblichen und männlichen Jugend für die Geschwister Inga und Thede Klinck aus Süderhastedt (Kreis Dithmarschen). Mike Plähn konnte seinen Europameistertitel beim Standboßeln verteidigen. Das habe es so noch nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 08:30 Uhr