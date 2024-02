Stand: 13.02.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Holzdiebe im Elmshorner Stadtwald unterwegs

Im Stadtwald Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben Menschen in der vergangenen Zeit öfter illegal Holz mitgenommen. Der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, Marius Munk, sagt: "Die gehen in den Wald und denken: 'Das liegt da für jedermann herum und jeder kann es sammeln'. Und sie sind sich gar nicht dessen bewusst, dass es sich um Eigentum der Stadt handelt und sie damit einen Diebstahl, eine Straftat begehen." Der Amtsleiter vermutet, dass es mehr Diebstähle gibt, seit die Preise für Holz gestiegen sind. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Wahlhelfer für die Europawahl gesucht

Mehrere Städte und Gemeinden in Südholstein suchen nach Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die Europawahl - zum Beispiel in Wedel (Kreis Pinneberg), Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) oder beim Amt Itzstedt (Kreis Segeberg). Das Amt schreibt, dass die Freiwilligen einen "wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Demokratie" leisten. Sie geben bei der Wahl im Juni zum Beispiel Stimmzettel aus und helfen bei der Auszählung. Dafür bekommen sie eine Aufwandsentschädigung. Die Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Dabei wird das Europäische Parlament gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Reinbek: Krankenhaus sammelt zum Jubiläum Babyfotos

Das Krankenhaus in Reinbek (Kreis Stormarn), das St. Adolf-Stift, feiert heute das 800. Jubiläum seines Namenspatrons - dem Heiligen Adolf von Osnabrück. Den ganzen Monat sammelt die Klinik deshalb Babyfotos von Menschen, die in Reinbek geboren sind. Seit Eröffnung der Geburtsstation 1952 sind das laut der Geburtsbücher mehr als 50.000 Babys. 800 Fotos sollen zusammenkommen. Rund 300 gibt es schon in der Online-Galerie - darunter viele heutige Mitarbeiter des St. Adolf-Stifts, aber auch Prominente wie Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

