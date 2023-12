Stand: 12.12.2023 09:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Geisterfahrer: Unfall nach Wendemanöver auf der Autobahn

Auf der A1 hat ein Kurierfahrzeug in der Nacht zu Dienstag zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (beide Kreis Stormarn) einen Unfall verursacht. Laut Polizei wendete der 37-jährige Fahrer mitten auf der Autobahn, nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte, und stieß dabei seitlich mit einem Pkw zusammen. Nach Angaben der Leitstelle wurden dadurch drei Personen schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Prozessauftakt gegen zwei Männer wegen schweren Raubs

Heute startet am Landgericht in Kiel der Prozess gegen zwei Männer aufgrund schweren Raubes. Die beiden Angeklagten sollen Anfang 2022 am Bahnhof Norderstedt-Mitte (Kreis Segeberg) einen Mann überfallen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie ihrem Opfer ein Messer an die Kehle gehalten haben. Anschließend sollen die Angeklagten das Opfer geschlagen, getreten und bestohlen haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Bilanz der erweiterten Kontrollen an Norderstedter Bahnhöfen

An den U-Bahnhöfen in Norderstedt hat die Polizei an ihnen mehr Rechte, sie gelten als "unsichere Orte". Die Polizei darf dort zum Beispiel ohne konkreten Grund durchsuchen. Polizeisprecher Jens Zeidler sagt: "Das hat schon was gebracht." Am Bahnhof Garstedt beispielsweise habe es im zweiten Halbjahr rund ein Viertel weniger Straftaten gegeben als im ersten Halbjahr, dies belegten zumindest die vorläufigen Zahlen der Polizei. Doch Zeidler sagte auch: "Wir können zwar feststellen, dass die Maßnahmen erste Erfolge haben, weil die Zahlen langsam zurückgehen. Dennoch stellen wir dort immer noch eine überproportional hohe Zahl an Straftaten fest." Daher prüft die Polizei ob die Maßnahmen über den Jahreswechsel hinaus verlängert werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

