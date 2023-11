Stand: 16.11.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Logistikzentrum in Ellerau: Quickborn reicht Beschwerde beim Innenministerium ein

Lagerhallen und Verwaltungsgebäude so groß wie 14 Fußballfelder - die will das US-Unternehmen Hillwood bis Ende 2025 in Ellerau bauen. Der Kreis Segeberg hat den Bau bereits genehmigt. In Ellerau und der Nachbarstadt Quickborn (Kreis Pinneberg) hat dies bei den Anwohnern für Empörung gesorgt, deshalb wurde eine sogenannte Fachaufsichtsbeschwerde beim Innenministerium eingereicht, so Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP). Der Grund: er erwartet bis zu 1.600 Lkw-Fahrten pro Tag auch mitten durch seine Stadt – und fürchtet Staus und kaputte Straßen. Deshalb ist das Ziel der Beschwerde beim Innenministerium, dass die Baugenehmigung für das Logistikzentrum zurückgenommen wird. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 8:30 Uhr

Drogenrazzia im Kreis Stormarn und in Hamburg

Drogenrazzia im Kreis Stormarn und in Hamburg: 12 Wohnungen hat die Polizei nach eigenen Angaben gestern in Glinde, Barsbüttel (beide Kreis Stormarn) und im Hamburger Stadtteil Wandsbek durchsucht. Dabei wurden zwei Männer festgenommen, ihnen wird vorgeworfen, im großen Stil mit Marihuana gehandelt zu haben. Außerdem hat die Polizei Beweismaterial und Drogen sichergestellt. Dem Einsatz gestern vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen vom Rauschgiftdezernat und der Staatsanwaltschaft. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 8:30 Uhr

Winternotprogramm Norderstedt

Es wird wieder richtig kalt und um obdachlose Menschen vor dem Erfrieren zu retten, ist deshalb im ganzen Land die Winternothilfe gestartet, auch in Norderstedt (Kreis Segeberg). Vier Mitarbeitende kümmern sich hier um die Anmeldung und um saubere Betten. Auch Privatpersonen können unterstützen, meint Sprecherin Tabea Müller. "Wenn Sie Leute sehen, die irgendwo auf der Straße sind: mit den Leuten reden und nicht über sie, und sie vielleicht auch zu uns vermitteln, das wäre gut." Im Moment gibt es in Norderstedt laut Müller 10 Schlafplätze für obdachlose Menschen, aber schon 14 Personen hätten sich angemeldet. Deshalb könnten weitere Betten nötig werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 8:30 Uhr

Lokführerstreik: Reisende müssen sich auf Zugausfälle einstellen

Der Streik der Lokführer im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn wirkt sich auch auf Südholstein aus - der Warnstreik soll noch bis Donnerstagabend um 18 Uhr dauern. Auf allen Hauptstrecken von Hamburg aus in den Norden gibt es laut Bahn aber einen Notbetrieb. Bei der AKN und der Nordbahn wird nicht gestreikt, ihre Züge sollen nach eigenen Angaben wie gewohnt fahren. Dadurch wird es in den Waggons vermutlich voller als sonst, erwartet ein Sprecher. Deshalb sollen jeweils zwei aneinandergekoppelte Züge fahren, um die Kapazität pro Fahrt zu verdoppeln. Auch die S-Bahnen in Südholstein und in Hamburg sind vom Streik betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 15:00 Uhr

