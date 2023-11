Stand: 01.11.2023 10:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Tangstedt: Anbindung an die U1 möglich

Die Gemeindevertretung in Tangstedt (Kreis Stormarn) diskutiert heute Abend über eine Anbindung an die U1. Noch bis nächste Woche können Gemeinden und Städte auf die Regionalpläne des Landes reagieren. Die U-Bahn-Linie U1 fährt derzeit von Norderstedt (Kreis Segeberg) über den Hamburger Hauptbahnhof bis nach Großhansdorf (Kreis Stormarn) - weiter im Norden fährt sie nicht. Arne Müssig, Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses in Tangstedt, erhofft sich von einer Anbindung eine deutliche Entlastung des Querverkehrs zwischen Norderstedt und Wandsbek. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Unfall auf der A23 bei Pinneberg

Bei einem Unfall auf der A23 bei Pinneberg am Dienstagnachmittag hat ein 63-jähriger Mann beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin überschlug er sich und landete im Grünstreifen am Fahrbahnrand, so die Polizei. Entgegen der ersten Annahme, dass der Fahrer und seine 28-jährige Tochter im Auto eingeklemmt seien, konnten sie mit leichten Verletzungen von Ersthelfern aus dem Auto befreit werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg war bei dem Unfall im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn heute teilweise gsperrt

Wegen eines schweren Unfalls vor mehreren Wochen mit einem brennenden Fahrzeug muss die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) heute nochmal teilweise gesperrt werden, so die Autobahn GmbH. Der Fahrbahnbelag wurde bei dem Unfall beschädigt. Um die Straße zu reparieren, müssen zwei der drei Fahrstreifen Richtung Süden heute bis 22 Uhr gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2023 | 08:30 Uhr