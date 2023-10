Stand: 30.10.2023 09:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Jagdverband und Polizei warnen vor Wildunfällen

Das Risiko für Wildunfälle ist jetzt im Herbst wieder deutlich höher, erklärt Marcel Schmidt von der Landespolizei - auch durch die Zeitumstellung. "Das Wild hält sich an seine natürlichen Zeiten. Von einem Tag auf den anderen hat sich der zeitliche Schwerpunkt des Verkehrs verlagert und das ist für das Wild nicht nachvollziehbar." Laut dem Landesjagdverband sind aktuell auch mehr Tiere unterwegs: vor allem Wildschweine, die nach Nahrung suchen und Damwild, für das die Paarungszeit läuft. Wem ein Tier auf der Straße begegnet, der sollte langsam abbremsen, abblenden und hupen, raten Jagdverband und Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall bei Lentföhrden mit vier Verletzten

Auf der Kreisstraße zwischen Lentföhrden und Schmalfeld im Kreis Segeberg hat es am Abend einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kam ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Alle vier Männer in dem Transporter wurden lebensgefährlich verletzt. Mehrere Notärzte und der Rettungshubschrauber Christoph 42 waren im Einsatz. Die Straße war bis in die Nacht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:00 Uhr

Pinneberg: Thomas Voerste zum Bürgermeister gewählt

In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Pinneberg hat sich am Sonntag der parteilose Thomas Voerste mit Unterstützung von SPD und FDP durchgesetzt. Er erzielte 62,6 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen Marco Bröcker (CDU) durch. Voerste ist 53 Jahre alt und arbeitete zuletzt bei der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde als Leiter des Bereichs "Jugend, Familie und Schule". Die Wahlbeteiligung lag bei 25,3 Prozent. 33.500 Pinneberger waren wahlberechtigt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

