Pinneberg: Thomas Voerste zum Bürgermeister gewählt Stand: 29.10.2023 19:27 Uhr In einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Pinneberg hat sich am Sonntag der parteilose Thomas Voerste mit Unterstützung von SPD und FDP durchgesetzt.

Die Pinneberger haben einen neuen Bürgermeister gewählt. Mit 62,6 Prozent der Stimmen konnte sich der parteilose Thomas Voerste gegen seinen ebenfalls parteilosen Konkurrenten Marco Bröcker durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 25,3 Prozent. 33.500 Pinneberger waren wahlberechtigt.

Die Stichwahl war notwendig geworden, nachdem keiner der beiden Kandidaten bei der Wahl am 8. Oktober auf die erforderliche Anzahl von Stimmen gekommen war. Bröcker hatte mit 34,6 Prozent der Stimmen knapp vor Voerste mit 34,5 Prozent gelegen.

Die aktuelle Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) trat nicht mehr zur Wahl an und scheidet Anfang 2024 auf eigenen Wunsch aus ihrem Amt aus.

Fachbereichsleiter aus Kiel neuer Bürgermeister

Thomas Voerste, 53 Jahre alt, wohnt derzeit in Kiel. Vor der Wahl hatte er angekündigt nach Pinneberg zu ziehen, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. Der gelernte Baumschulgärtner betreute bei der AWO in Pinneberg Jugendliche einer Wohngruppe, studierte daraufhin Sozialpädagogik und entschied sich für eine Verwaltungskarriere. Derzeit arbeitet Voerste in der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde - und leitet dort den Bereich Jugend, Familie und Schule.

Die wichtigsten Wahlthemen der Pinneberger waren laut einer Umfrage der Wohnungsmangel, eine Verkehrsberuhigung, der Standort des neuen Feuerwehrhauses und der Mangel an Freizeitangeboten für Kinder. Zudem wünschen sich viele Pinneberger eine lebendigere Innenstadt.

