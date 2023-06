Stand: 12.06.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sanierungsarbeiten - A1-Ausfahrt Barsbüttel wird gesperrt

Die A1-Ausfahrt Barsbüttel in Richtung Hamburg wird ab heute Abend 20 Uhr gesperrt, so die Autobahn GmbH. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten, die bis Mittwochnachmittag andauern sollen. Ab Mittwochabend wird dann die Ausfahrt in Richtung Lübeck bis Sonnabendvormittag gesperrt. In beiden Fällen sind laut Autobahn GmbH Umleitungen ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Air Defender: Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen gelockert

Anwohnerinnen und Anwohner in Norderstedt (Kreis Segeberg) müssen in den kommenden beiden Wochen auch nachts mit Fluglärm rechnen. Die Stadt Hamburg lockert wegen der Militärübung "Air Defender", die heute in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) beginnt, das Nachtflugverbot. Normalerweise dürfen Flugzeuge am Hamburger Flughafen nur bis 23 Uhr starten und landen - bei unvermeidbaren Verspätungen gilt das Nachtflugverbot erst ab Mitternacht. Diese Ausnahmeregelung wird jetzt für eine weitere Stunde verlängert, bis 1 Uhr nachts - und zwar für alle Flüge, die sich nachweislich wegen der Air Defender Übung verspäten. Die Lockerung fällt mitten in die Erneuerungsarbeiten der Start- und Landebahn zwischen Niendorf und Langenhorn, noch bis Ende des Monats wickelt der Hamburger Flughafen deshalb alle Flüge über Südholstein ab. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Hochsprung: Finn Drümmer wird Landesmeister

Finn Drümmer von der Kaltenkirchener TS im Kreis Segeberg ist neuer Landesmeister im Hochsprung. Trotz einer bisher schwierigen Saison übersprang der Südholsteiner 2,13 Meter - verbesserte seinen Saisonbestwert um ganze 15 Zentimeter. Der 26-Jährige hat sich bei den Landesmeisterschaften in Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde gegen fünf Konkurrenten durchgesetzt und damit auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Juli in Kassel geschafft. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2023 | 08:30 Uhr