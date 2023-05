Stand: 24.05.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verfolgungsjagd auf der A21

Auf der A21 kam es am Mittwochmorgen zu einer Verfolgungsjagd. Autofahrer hatten nach Angaben der Polizeileitstelle bei Leezen (Kreis Segeberg) gefährliche Überholmanöver gemeldet. Als Polizisten die zwei beteiligten Fahrer kontrollieren wollten, flüchteten diese. Und zwar erst nach Norden in Fahrtrichtung Kiel, dann wieder nach Süden und schließlich Richtung Lübeck. Mehrere Streifenwagen verfolgten die Fahrer, konnten sie aber nicht anhalten. Von den Kennzeichen war laut Leitstelle nur eines bekannt und das nach ersten Erkenntnissen möglicherweise gestohlen. Der Einsatz wurde deshalb beendet. Die Polizei fahndet im Rahmen der regulären Streifenfahrten weiter. Warum genau die Fahrer geflohen sind, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Neue Flüchtlingsunterkünfte in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) soll neuer Wohnraum für Geflüchtete entstehen. Welche Standorte dafür in Frage kommen, will die Stadt heute im Rahmen einer Einwohnerversammlung mitteilen. Eine erste Idee der Stadtverwaltung war, eine große Unterkunft für rund 100 geflüchtete Menschen auf einem Grundstück in Rethwischfeld zu bauen. Die sorgte allerdings für Bedenken bei Anwohnenden und stieß auch im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses auf Kritik. Die Verwaltung wurde deshalb damit beauftragt mehrere kleine Unterkünfte mit Platz für insgesamt 130 Bewohner zu entwickeln. Bislang sind Geflüchtete in zwei Gemeinschaftsunterkünften, freien Klassenräumen der Schule am Kurpark und auch angemieteten Wohnungen unterbracht. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Radprofi aus Wedel kämpft beim Giro d'Italia

Noch bis Sonntag (28.5.) geht der Giro d’Italia, eines der bedeutendsten Etappenrennen des Straßenradsport. Lennard Kämna aus Wedel (Kreis Pinneberg) kämpft dabei als Kapitän um eine gute Platzierung in der Gesamtwertung. Dieser ist er am Dienstag wieder ein Stück nähergekommen. Zwar konnte der 26-Jährige beim Berganstieg auf den Monte Bondone das Tempo der Spitze nicht halten und wurde bei der Tagesetappe nur Elfter. In der Gesamtwertung kletterte Kämna aber wieder auf Platz sechs, den er zwischenzeitlich verloren hatte. Die Rundfahrt endet dann am Sonntag nach 3.489 Kilometern in Rom. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

