NOZ/mh:n Mediengruppe druckt bald fast alle Tageszeitungen in SH

Fast sämtliche Tageszeitungen in Schleswig-Holstein werden künftig von einem einzigen Unternehmen gedruckt: der NOZ/mh:n Mediengruppe, zu der auch der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) gehört. Deren Druckereien in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Pinneberg (Kreis Pinneberg) und im mecklenburgischen Wittenburg sollen spätestens vom kommenden Jahr an die Aufgaben des Druckzentrums in Kiel übernehmen. Dessen Schließung war bereits im April angekündigt worden. Bisher werden dort unter anderem die Kieler Nachrichten, die Lübecker Nachrichten und die Segeberger Zeitung gedruckt. Allein die deutsch-dänische Zeitung Flensborg Avis verfügt damit noch über eine weitere eigene Druckerei. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 18:00 Uhr

Experten untersuchen Meteoritenfund aus Elmshorn

Nachdem Ende April in Elmshorn (Kreis Pinneberg) mehrere Meteoritenteileeingeschlagen waren, lässt eine Familie den Meteoriten, der bei ihnen gelandet ist, nun vom Arbeitskreis Meteore untersuchen. Es geht um einen 3,5-Kilogramm schweren Stein, der bei Familie Sahin landete. "Das geht in die Geschichte Schleswig-Holsteins ein", sagt Carsten Jonas vom Arbeitskreis Meteore. Er berichtet von kleineren Meteroiten, die 2019 in Flensburg und 1962 in Kiel herunterkamen. Experten konnten mithilfe eines 3D-Scans die Dichte des Meteoriten feststellen: Der Meteorit stammt demnach wohl aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, das Alter schätzt Carsten Jonas auf 4,5 Milliarden Jahre. Derweil bieten Meteoritensammler aus aller Welt Mahmut Sahin und seiner Familie teilweise sechsstellige Summen. "Sehr große Summen, wo ich sagen würde, ich könnte auch nicht normalerweise nein sagen. Aber irgendwie habe ich mich auch in den Stein ein bisschen verliebt", sagt Sahin. Auch seine Kinder wollten den Stein zurzeit nicht hergeben. Eine gewisse Zeit möchte er den Meteoriten an Museen geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist in der Region ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Die Leitstellen berichten lediglich von einigen Ruhestörungen oder Streitereien. Um größere Einsätze zu vermeiden waren an beliebten Treffpunkten von vornherein mehr Polizisten im Einsatz, beispielsweise am Segeberger See. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Jugendmedienfestival in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat am Donnerstag das Jugendmedienfestival (JMF) begonnen. Rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren können in verschiedene Medienbereiche reinschnuppern. Es geht bei dem Festival auch um Medienkompetenz, wie Lisa Beusch vom JMF betont: um Faktenchecks, Fake News und in diesem Jahr auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz. "Es gibt ja mittlerweile Bilder, die durchs Netz gehen, wo dann später rauskommt: Das war Fake, das existiert nicht. Und ich glaube, je mehr man das selber ausprobiert und ein Gefühl dafür bekommt, was alles möglich ist, umso mehr kommt man auch dahin, dass dann zu hinterfragen und zumindest sensibler mit Bildern, mit Texten umzugehen", so Beusch. Noch bis Sonntag erstellen die Jugendlichen ihre eigenen Filme, Radiosendungen und Artikel. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Felix Kneese aus Appen für Dressur-Derby qualifiziert

Der Appener (Kreis Pinneberg) Dressurreiter Felix Kneese hat sich in Klein Flottbek für das Deutsche Dressur Derby am Sonntag qualifiziert. Er gewann am Donnerstag den Grand Prix und tritt damit beim Derby an, dass traditionell mit Pferdewechsel ausgetragen wird. Heute steht unter anderem die zweite Qualifikation fürs Springderby an. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

