Feuer in Pinneberg: Einsatz dauerte fast die ganze Nacht

In Pinneberg hat es am Dienstagabend einen Großeinsatz für drei Feuerwehren gegeben. Im Wedeler Weg war gegen 18.30 Uhr der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten. Warum, ist noch nicht klar. Etwa 110 Einsatzkräfte waren laut Rettungsleitstelle vor Ort, um das Feuer zu löschen. Erst heute früh um 4.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, aber die Bewohnerinnen und Bewohner können erstmal nicht mehr zurück ins Haus. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Wahlpanne in Quickborn: Stimmen für FDP und Grüne vertauscht

Durch eine Wahlpanne in Quickborn (Kreis Pinneberg) bekommt die CDU in der Ratsversammlung einen Sitz mehr als gedacht. Dies teilte die Stadt mit. Demnach ist in einem Wahlbezirk die Stimmenanzahl für die FDP mit der Stimmenanzahl für die Grünen vertauscht worden. Die FDP hat eigentlich 57 Stimmen mehr, die Grünen 57 Stimmen weniger. Festgestellt hatte dies die Gemeindewahlleitung bei der Überprüfung der Ergebnisse. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Berechnungsmethode hätte die CDU laut Stadt zuerst acht Sitze bekommen, jetzt sind es neun - genauso viele wie die FDP. Die Grünen verlieren einen Sitz und kommen jetzt nur noch auf vier. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Raser zum zweiten Mal im Kreis Pinneberg erwischt

Die Polizei hat in Klein Nordende im Kreis Pinneberg in der Nacht zu Dienstag einen 21-Jährigen gestoppt, der mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch den Ort unterwegs war. Er muss jetzt 560 Euro Bußgeld zahlen und seinen Führerschein für mindestens zwei Monate abgeben, sagte die Polizei. Der 21-Jährige ist kein Unbekannter: Schon im April hatten Beamte ihn erwischt. Damals soll er sich in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein illegales Autorennen mit einem anderen jungen Mann geliefert haben. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Kreis Stormarn: Mit neuem Ausbildungsmodell gegen Erzieher-Mangel

Immer weniger junge Menschen wollen eine Erzieher-Ausbildung machen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Ausbildung rein schulisch ist und - anders als andere Ausbildungen - nicht entlohnt wird. Im Kreis Stormarn könnte sich das jetzt ändern: In einem Modellversuch sollen Auszubildende künftig Geld verdienen. Und auch die rein schulische Ausbildung soll es so erst mal nicht mehr geben. Der Plan im Kreis Stormarn: Sie sollen künftig wöchentlich in den Kitas arbeiten. Außerdem soll es regelmäßig Veranstaltungen geben, bei denen sich Interessierte und Kitas kennenlernen können. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 16:30 Uhr

