Stand: 11.05.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Eltern erschüttert: Kita in Wedel wird dicht gemacht

Die Kita "Kleine Strolche" in Wedel im Kreis Pinneberg wird Ende August doch dicht gemacht. Das teilt die Stadt jetzt nach tagelanger Diskussion mit. Die Regio Kliniken zeigen sich überrascht und Eltern sind erschüttert. Die Kita gehört zu den Regio Kliniken – 2020 hatten diese den Betrieb in Wedel eingestellt, damit fällt nun auch eine vorübergehende Betriebserlaubnis für den Kindergarten weg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auch aus baurechtlichen Gründen, denn der neue Grundstücksbesitzer hat sich bisher nicht um das Gebäude gekümmert. Seitens der Klinik ist man von diesen Entwicklungen überrascht. Bis zuletzt habe die Stadt eine Weiterführung des Kitabetriebs in Aussicht gestellt. Auch Eltern zeigen sich enttäuscht von der Entwicklung und haben eine Petition für den Erhalt der Kindertagesstätte gestartet. Kurzfristig gebe es für alle Elementarkinder einen alternativen Platz, versichert die Stadt - für Krippenkinder gebe es eine Kooperation mit der Tagespflege. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

Landtag: Parteien streiten um Ausbau der A23

Der Landtag hat sich am Mittwoch mit der A23 beschäftigt. In einer hitzigen Debatte wurde die Schuld dafür, dass der Ausbau nun doch keine Priorität hat, zwischen den Parteien hin und her geschoben. Ohne Ergebnis. Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) verweist auf einen Brief an den Bundesverkehrsminister und diverse Änderungsanträge im Verkehrsausschuss des Bundestages. Madsen forderte die Grünen auf, sich gemeinsam für den beschleunigten Ausbau der A23 einzusetzen, denn die sind aktuell dagegen. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg und Lübeck

Auf der Schiene gibt es ab Donnerstagabend Probleme auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck. Laut Bahn fallen zahlreiche Züge der Linien RB 80 und 81 aus und werden durch Busse ersetzt. Das betrifft Pendlerinnen und Pendler aus Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Die Bahn baut auf der Strecke bis Montagmorgen. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

