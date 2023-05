Stand: 30.04.2018 15:20 Uhr Kreis Pinneberg: 3.500 Hektar voller Bäume

Der Spitzname "Wiege des Waldes" deutet auf die besondere Beziehung der Region zu Bäumen hin. Obwohl der Kreis Pinneberg relativ waldarm ist, gilt er aufgrund seiner zahlreichen Baumschulen und Rosenzuchtbetriebe mit rund 3.500 Hektar Anbaufläche als weltweit größtes zusammenhängendes Baumschulgebiet. Die rund 290 Baumschulbetriebe gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region und prägen Traditionen sowie den Umgang mit der Natur. So ist das Pinneberger Baumschulland eine Kulturlandschaft, die vor mehreren Hundert Jahren entstand und bis heute lebendig geblieben ist.

16.000 Betriebe haben sich im kleinsten Kreis angesiedelt

Insgesamt werden fast zwei Drittel der Kreisfläche landwirtschaftlich genutzt. Doch die meisten Beschäftigten arbeiten inzwischen im Dienstleistungsbereich - etwa in Handel, Transport und Logistik. Auch Banken und Versicherungen, die Gastronomie und die Gesundheitswirtschaft gehören dazu. "Etwa 16.000 Betriebe hat der Kreis, darunter auch viele Zulieferer für den Hamburger Hafen", sagt Kreissprecher Oliver Carstens.

Pinneberg ist mit 664 Quadratkilometern der kleinste Kreis im Land, hat aber die meisten Einwohner (mehr als 310.000). Zum Kreisgebiet, das auf einer Länge von 35 Kilometern an Hamburg grenzt, gehört mit der Hochsee-Insel Helgoland ein ganz besonderer Touristen-Magnet. Zu den wichtigen touristischen Zielen gehören daneben vor allem das Elbgebiet mit dem Elberadweg (Teil des Nordseeküsten-Radweges von Schottland bis Norwegen) sowie der Krückau-Wanderweg und das "Arboretum" in Ellerhoop-Thiensen, in dem das gesamte Fachwissen rund um den Baum dokumentiert ist.

Zahlen, Daten, Fakten

Verwaltungssitz: Elmshorn

Elmshorn Adresse: Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn

Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn Telefon: (04121) 450 20

(04121) 450 20 Gemeinden: 49

49 Kfz-Kennzeichen: PI

PI Fläche: 664,25 km²

664,25 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 310.653

310.653 Arbeitslosenquote (April 2018): 4,9 Prozent

4,9 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 8.359

8.359 Landrat: Oliver Stolz (parteilos)

