Diskussion um Ausbau der A23

Der Landtag beschäftigt sich heute damit, wann die A23 zwischen Hamburg und Tornesch (Kreis Pinneberg) ausgebaut wird. Die Autobahn soll auf dem Abschnitt auf sechs Spuren erweitert werden. Der Zeitplan ist aber noch unklar. Vergangene Woche hatte der Bund für einige Autobahnen den Weg für einen schnelleren Ausbau frei gemacht, allerdings nicht für die A23. Kritik kam von Unternehmensverbänden und aus der Landespolitik. Nach einem Antrag der FDP soll die A23 jetzt Thema im Landtag sein - im Rahmen einer Aktuellen Stunde. Der Ausbau müsse als überragendes öffentliches Interesse eingestuft werden, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Anbau für Schulzentrum in Großhansdorf

An den Schulen in Großhansdorf (Kreis Stormarn) ist es eng. Im März war bekannt geworden, dass an der Grundschule Schmalenbeck im kommenden Schuljahr ein Klassenzimmer fehlen wird. Jetzt hat der Schulverband einen Anbau am Schulzentrum beschlossen, um die Situation für alle drei Schulen zu entspannen. Nach Angaben von Schulverbandsvorsteher und Bürgermeister Janhinnerk Voß (parteilos) sollen in den kommenden zweieinhalb Jahren zehn neue Klassenräume neben der Friedrich-Junge-Schule entstehen. Kostenpunkt: 4,5 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Stolperstein für Zwangsarbeiterkind

In Tangstedt (Kreis Stormarn) gibt es zwei neue Stolpersteine. Damit wird Czeslawa Jaglinski gedacht. Noch vor ihrem ersten Geburtstag ist das Kind von Zwangsarbeitern aus Polen verhungert. Die feierliche Enthüllung der Stolpersteine fand zusammen mit einer 4. Klasse der Tangstedter Grundschule statt. Für Margot Löhr, die seit Jahren für die Stolpersteininitiative forscht, ist es wichtig, schon Kinder einzubeziehen: "Unrecht passiert nicht in einem Alter erst als Erwachsener, sondern auch in ihrem Alter. Und das verstehen sie ganz genau. Und man merkt ja auch, wie sie mitgehen, wie sie mitempfinden." Auch Jaglinskis Mutter hat auf Gut Wulksfelde in Tangstedt einen Stolperstein erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

