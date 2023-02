Stand: 09.02.2023 08:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Oldesloe: Ausschuss empfiehlt Zuschüsse für Kita-Ausbildung

Nach dem Streit um Erziehermangel in den Kitas in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird die Stadt voraussichtlich die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung finanziell unterstützen - und zwar mit 200.000 Euro pro Jahr. Wie ein Sprecher der Johanniter mitteilte, hat der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt am Mittwoch einem entsprechenden Antrag zugestimmt. Bei der praxisintegrierten Ausbildung bekommen - anders als bei der klassischen Erzieherausbildung - angehende Erzieher ein Gehalt. Damit sollen unter anderem mehr Quereinsteiger in den Beruf gelockt werden. In Bad Oldesloe hatte sich in den vergangenen Wochen ein Bündnis aus Eltern, Erzieherinnen und Kita-Trägern dafür eingesetzt, dass die Stadt die Ausbildung mitfinanziert. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 8:30 Uhr

Ahrensburg: Info-Veranstaltung für Prinovis-Beschäftigte

Wie geht es weiter für die rund 550 Beschäftigten der Prinovis-Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn)? Nachdem der Bertelsmann-Konzern bekanntgegeben hat, dass die Druckerei schließen wird, startet am Donnerstag eine Reihe von Info-Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der Veranstaltung sollen sie die Möglichkeit bekommen, der Geschäftsführung Fragen zu stellen - zum Beispiel, was die Entlassung für ihre Rentenversicherung bedeutet. Die offiziellen Verhandlungen mit dem Betriebsrat sollen in einigen Wochen losgehen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 8:30 Uhr

Bargteheide: Bildungsministerin besucht Schule nach Brandstiftung

Nach einer Brandstiftung in der Emil-Nolde-Grundschule in Bargteheide (Kreis Stormarn) will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag vor Ort einen Rundgang machen und mit der Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern sprechen. Wegen der Schäden, die das Feuer verursacht hat, müssen die Klassenräume in dieser Woche noch geschlossen bleiben. Am Montag soll die Schule wieder regulär öffnen. Nach ersten Schätzungen der Polizei hatte der Brand einen Schaden von einer halben Million Euro verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 8:30 Uhr

Pinneberg: Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien organisiert ein Autohaus in Pinneberg eine Spendenaktion. Am Montag soll ein Lkw mit Hilfsgütern wie Winterjacken oder Babynahrung ins Erdbebengebiet fahren, teilte der Organisator mit. Seit dem Aufruf des Autohauses Yaans' am Dienstagnachmittag sind nach eigenen Angaben mehr als 100 Menschen vorbeigekommen, um Spenden abzugeben - die meisten von ihnen aus der türkischen Gemeinschaft. In ganz Norddeutschland bilden sich derzeit Hilfsangebote für die Betroffenen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 16:30 Uhr

Freibad Quickborn sucht dringend Rettungsschwimmer

Für die kommende Saison sucht das Freibad in Quickborn (Kreis Pinneberg) dringend Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitgeteilt hat, hätte es nach der Winterpause mehrere Kündigungen gegeben, die den ohnehin schon bestehenden Engpass verschärft haben. Durch Corona war es in den vergangen drei Jahren schwieriger geworden, Rettungsschwimmer auszubilden. Mit der aktuellen Personallage wären durchgängige Öffnungszeiten im Sommer nicht möglich, so die Betreiber. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

