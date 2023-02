Stand: 03.02.2023 10:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

IG Bau fordert mehr Kontrollen auf Baustellen in Südholstein

Die Gewerkschaft IG Bau hat kriminelle Praktiken auf Baustellen kritisiert. Der Grund: Die Ermittlungsverfahren beim Zoll in Südholstein nehmen zu. Laut der IG Bau decken Kontrollen des Zolls immer wieder illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf. Die Gewerkschaft bezieht sich auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums. Demnach habe das Hauptzollamt Itzehoe, das für die Kreise Pinneberg und Segeberg zuständig ist, im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres insgesamt 73 Ermittlungsverfahren im Baugewerbe eingeleitet – fast 30 mehr als im Jahr zuvor. Durch nicht gezahlte Steuern und Sozialabgaben sei so ein Schaden von rund 146.000 Euro entstanden. Die Gewerkschaft fürchtet, dass durch Inflation und hohe Material- und Energiekosten kriminelle Methoden weiter zunehmen könnten. Sie fordert deshalb eine stärkere Präsenz des Zolls auf den Baustellen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Zehn Pferde sterben bei Brand in Stapelfeld

Nach einem Brand am Donnerstag in einem Pferdestall in Stapelfeld hat die Kripo Ahrensburg ihre Ermittlungen begonnen. Zehn Pferde waren bei dem Brand verendet, nachdem am Morgen in einem der Ställe ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es bereits so stark, dass es nicht mehr möglich war, die Pferde zu retten. Zumindest konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer auf weitere Ställe, in denen rund 30 Pferde standen, übergriff. Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, wird jetzt untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Übergabe von Fördergeldern für die Digitalisierung an Schulen

Am Freitagvormittag hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) einen Bescheid über knapp 760.000 Euro Fördergelder aus dem Landesprogramm „DigitalPakt Schule“ an die Gemeinde Halstenbek übergeben. Die Gelder sollen die Digitalisierung an Schulen in Halstenbek vorantreiben. An der Grundschule Bickbargen, der Grund- und Gemeinschaftsschule An der Bek und dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium sollen das WLAN ausgebaut und neue interaktive Tafeln und Laptops angeschafft werden. Insgesamt sind laut Ministerium im Rahmen des Förderprogramms schon mehr als 11 Millionen Euro in den Kreis Pinneberg geflossen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

"Waste Watcher" am Elbstrand bei Wedel

Der Elbstrand bei Wedel im Kreis Pinneberg soll sauberer werden. Dafür sind demnächst sogenannte "Waste Watcher" im Einsatz. Die Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung sollen am Elbstrand zwischen Övelgönne in Hamburg und Wedel beispielsweise auf Besucher zugehen, sie darüber informieren, wie sie Müll vermeiden können, aber auch auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Die "Waste Watcher" sind seit 2018 Teil der Hamburger Stadtreinigung. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 16:30 Uhr

