Stand: 06.01.2023 11:13 Uhr

Mutter und Kind bei Unfall in Uetersen verletzt

Bei einem Unfall in Uetersen im Kreis Pinneberg sind ein Kind und seine Mutter Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind zwischen zwei Autos auf die Straße gelaufen, die Mutter stürmte hinterher. Ein Auto stieß mit den beiden zusammen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort in der Reuterstraße ankamen, lagen das drei Jahre alte Kind und die 40-jährige Frau schwer verletzt auf der Straße. Die Rettungssanitäter brachten die Frau und ihr Kind nach Hamburg ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Silvesterbrand in Elmshorn: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach einem tödlichen Brand in der Silvesternacht in einer Doppelhaushälfte in Elmshorn geht die Polizei jetzt von fahrlässiger Brandstiftung aus. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Wieso es gebrannt hat, ob etwa Feuerwerkskörper dafür verantwortlich waren, dazu wollte die Sprecherin keine Angaben machen. Der Brand war in der Nacht zu Neujahr an einem Carport ausgebrochen, das an das Haus grenzte. Die Flammen griffen schnell auf das Gebäude über. Die Feuerwehrleute konnten sich mit Leitern Zugang zum Obergeschoss verschaffen und einen Bewohner ins Freie retten. Er wurde aber so schwer verletzt, dass er später starb. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Bahnstrecke Oldesloe-Lübeck über das Wochenende gesperrt

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen die meisten Züge der Linien RE8 und RE80 von Freitagabend bis Montagmorgen aus. Als Ersatz fahren Busse auf verschiedenen Abschnitten. Betroffen sind auch einzelne Züge der Linie RB81 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe. Grund für die Ausfälle sind laut Bahn Bauarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

